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        Haberler Dünya Avrupa Brüksel'de Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması'nın 60. yılı kutlandı | Dış Haberler

        Brüksel'de Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması'nın 60. yılı kutlandı

        Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği tarafından Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması'nın 60'ıncı yılı için resepsiyon düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 04:07 Güncelleme: 06.12.2024 - 04:07
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        Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması'nın 60. yılı kutlandı
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        Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve AB marşının ney ile icra edilmesiyle başladı.

        AA'nın haberine göre; Büyükelçi Kaymakcı, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin, AB üyeliğini öngören Ortaklık Anlaşması'nın 60'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.

        Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik hedefiyle canlandırılması gerektiğine işaret eden Kaymakcı, şöyle konuştu:

        "Ayrıca 5 Aralık'ın, 90 yıl önce genç Türk Cumhuriyeti'nin kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiği gün olduğunu da vurgulamak istiyorum. Türkiye bunu yapan ilk Avrupa ülkelerinden biri. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyi seçti. Türk demokrasisi laikliği ve evrensel değerleri seçti. Bu yüzden, Avrupa Konseyi ve NATO üyeliğinden sonra, AB üyeliğimiz doğal bir yoldur. Mantıklı bir yoldur."

        DÜNYA TÜRK KAHVESİ GÜNÜ

        Kaymakcı, 5 Aralık'ın UNESCO tarafından Dünya Türk Kahvesi Günü ilan edildiğini de anımsatarak, "Türkçe'de bir söz var. 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır.' Yani Türk kahvesi dostluk demektir. Türk kahvesi birbirini daha iyi anlamak demektir. Türk kahvesi sırlarınızı, isteklerinizi ve beklentilerinizi paylaşmak demektir." ifadelerini kullandı.

        Davet, ney ve gitar eşliğinde Türk müziği dinletisi ve Türk kahvesinin yanı sıra Türk mutfağından lezzetlerin ikramıyla devam etti.

        Resepsiyona, Avrupa Parlamentosu üyeleri, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda yabancı ve Türk davetli katıldı.

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        #Avrupa Birliği
        #türkiye
        #BRÜKSEL
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