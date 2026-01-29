Habertürk
Habertürk
        Brüksel lahanası yemeği tarifi

        Brüksel lahanası yemeği tarifi: Etli Brüksel lahanası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Kış sebzeleri arasında besin değeri en yüksek olanlardan biri Brüksel lahanası, etle birleştiğinde hem doyurucu hem de oldukça lezzetli bir ana yemeğe dönüşür. Doğru teknikle pişirildiğinde acılığı azalır, diri dokusu korunur ve etin aromasıyla dengeli bir tat ortaya çıkar. Özellikle klasik ev yemeklerini sevenler için etli Brüksel lahanası, pilav ve yoğurtla birlikte tam bir kış sofrası klasiğidir. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı etli Brüksel lahanası yemeği tarifi, malzemeler, yapım aşamaları, acılık giderme yöntemleri, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 18:46 Güncelleme: 29.01.2026 - 18:46
        Brüksel lahanası yemeği tarifi
        Etli Brüksel lahanası için malzemeler (4–6 kişilik)

        Ana malzemeler

        600 gram Brüksel lahanası

        300 gram kuşbaşı dana eti (but veya kol tercih edilir)

        1 adet orta boy kuru soğan

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; lezzeti derinleştirir)

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 adet orta boy havuç (isteğe bağlı ama çok yakışır)

        1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

        Baharat ve tatlandırıcılar

        Tuz

        Karabiber

        1 çay kaşığı pul biber

        1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

        1 tatlı kaşığı limon suyu (servise yakın)

        Sıvı

        2–2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu

        Not: Brüksel lahanasının küçük ve sıkı olanları tercih edilirse pişerken dağılmaz, daha lezzetli olur.

        Etli Brüksel lahanası nasıl yapılır?

        Brüksel lahanasını hazırlayın (acılığı azaltma adımı)

        Brüksel lahanası bazı kişiler için hafif acı gelebilir. Bunu azaltmak için:

        Lahanaların dış yapraklarında bozuk olanları ayıklayın.

        Dip kısmını çok az kesin (tam koparmayın).

        Büyük olanları ortadan ikiye bölün.

        Kaynar tuzlu suda 2–3 dakika haşlayın.

        Süzüp soğuk sudan geçirin (şoklama).

        Püf: Bu kısa haşlama, lahananın acılığını alır ve rengini canlı tutar. Süreyi uzatırsanız yumuşayıp dağılabilir.

        Eti mühürleyin

        Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.

        Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.

        Etler hafifçe renk aldığında altını kısın.

        Soğan ve salça aşaması

        İnce doğranmış soğanı etin üzerine ekleyin.

        Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

        Salçayı ekleyip 1–2 dakika kokusu çıkana kadar kavurun.

        Sarımsak kullanacaksanız bu aşamada ekleyin.

        Havuç ve Brüksel lahanasını ekleyin

        Havuç kullanıyorsanız halka veya yarım ay şeklinde doğrayıp tencereye ekleyin.

        Ön haşlamadan geçen Brüksel lahanalarını ekleyin.

        Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin.

        Tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

        Suyunu ekleyip pişirin

        Sıcak suyu veya et suyunu ekleyin (sebzelerin yarısını geçmeyecek kadar).

        Tencerenin kapağını kapatın.

        Kısık–orta ateşte 25–30 dakika pişirin.

        Son dokunuş

        Pişmeye yakın kekik ekleyebilirsiniz.

        Ocaktan almadan hemen önce 1 tatlı kaşığı limon suyu eklemek yemeği daha ferah yapar.

        Püf noktaları (tam kıvam ve dengeli lezzet için)

        Brüksel lahanasını mutlaka kısa süre haşlayın; doğrudan yemeğe eklerseniz acılığı baskın olabilir.

        Et suyuyla pişirmek yemeğin lezzetini ciddi şekilde artırır.

        Salçayı iyi kavurmak, yemeğin rengini ve aromasını belirler.

        Yemeği çok sulu bırakmayın; Brüksel lahanası suyu çektikçe yumuşar.

        Dinlendikçe lezzeti oturur; servis öncesi 10 dakika bekletmek faydalıdır.

        Etli Brüksel lahanası hangi şekilde servis edilir?

        Yanına pirinç pilavı en klasik eşlikçidir.

        Sarımsaklı veya sade yoğurt ile çok iyi gider.

        Daha hafif bir tabak için bulgur pilavıyla servis edilebilir.

        Yanına limon dilimi eklemek ferahlık sağlar.

        Alternatifler

        Tavuklu Brüksel lahanası: Dana eti yerine kuşbaşı tavuk göğsü veya but kullanabilirsiniz (pişme süresi kısalır).

        Sebzeli versiyon: Et eklemeden, patates–havuç ağırlıklı zeytinyağlı bir yemek hazırlanabilir.

        Fırın dokunuşu: Yemeği tencerede yarı pişirip fırında 180°C’de 10–15 dakika vererek daha yoğun aroma elde edebilirsiniz.

        Etli Brüksel lahanası yemeği; doğru ön hazırlık ve kontrollü pişirme ile acılığı baskılanmış, diri dokusunu koruyan ve etin lezzetiyle dengelenmiş klasik bir kış yemeğidir. Brüksel lahanasını kısa süre haşlamak, eti iyi mühürlemek ve yemeği fazla sulu bırakmamak; bu tarifte başarıyı belirleyen en önemli üç adımdır. Bu püf noktalara dikkat edildiğinde, evde kolayca hem besleyici hem de sofraya yakışan bir ana yemek hazırlamak mümkündür.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
