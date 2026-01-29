Brüksel lahanası yemeği tarifi

Etli Brüksel lahanası için malzemeler (4–6 kişilik)

Ana malzemeler

600 gram Brüksel lahanası

300 gram kuşbaşı dana eti (but veya kol tercih edilir)

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; lezzeti derinleştirir)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet orta boy havuç (isteğe bağlı ama çok yakışır)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Baharat ve tatlandırıcılar

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı limon suyu (servise yakın)

Sıvı

2–2,5 su bardağı sıcak su veya et suyu

Not: Brüksel lahanasının küçük ve sıkı olanları tercih edilirse pişerken dağılmaz, daha lezzetli olur.

Etli Brüksel lahanası nasıl yapılır?

Brüksel lahanasını hazırlayın (acılığı azaltma adımı)

Brüksel lahanası bazı kişiler için hafif acı gelebilir. Bunu azaltmak için:

Lahanaların dış yapraklarında bozuk olanları ayıklayın.

Dip kısmını çok az kesin (tam koparmayın).

Büyük olanları ortadan ikiye bölün.

Kaynar tuzlu suda 2–3 dakika haşlayın.

Süzüp soğuk sudan geçirin (şoklama).

Püf: Bu kısa haşlama, lahananın acılığını alır ve rengini canlı tutar. Süreyi uzatırsanız yumuşayıp dağılabilir. Eti mühürleyin Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etler hafifçe renk aldığında altını kısın. Soğan ve salça aşaması İnce doğranmış soğanı etin üzerine ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ekleyip 1–2 dakika kokusu çıkana kadar kavurun. Sarımsak kullanacaksanız bu aşamada ekleyin. Havuç ve Brüksel lahanasını ekleyin Havuç kullanıyorsanız halka veya yarım ay şeklinde doğrayıp tencereye ekleyin. Ön haşlamadan geçen Brüksel lahanalarını ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biberi ilave edin. Tüm malzemeleri nazikçe karıştırın. Suyunu ekleyip pişirin Sıcak suyu veya et suyunu ekleyin (sebzelerin yarısını geçmeyecek kadar). Tencerenin kapağını kapatın. Kısık–orta ateşte 25–30 dakika pişirin. Son dokunuş Pişmeye yakın kekik ekleyebilirsiniz.

Ocaktan almadan hemen önce 1 tatlı kaşığı limon suyu eklemek yemeği daha ferah yapar. Püf noktaları (tam kıvam ve dengeli lezzet için) Brüksel lahanasını mutlaka kısa süre haşlayın; doğrudan yemeğe eklerseniz acılığı baskın olabilir. Et suyuyla pişirmek yemeğin lezzetini ciddi şekilde artırır. Salçayı iyi kavurmak, yemeğin rengini ve aromasını belirler. Yemeği çok sulu bırakmayın; Brüksel lahanası suyu çektikçe yumuşar. Dinlendikçe lezzeti oturur; servis öncesi 10 dakika bekletmek faydalıdır. Etli Brüksel lahanası hangi şekilde servis edilir? Yanına pirinç pilavı en klasik eşlikçidir. Sarımsaklı veya sade yoğurt ile çok iyi gider. Daha hafif bir tabak için bulgur pilavıyla servis edilebilir. Yanına limon dilimi eklemek ferahlık sağlar. Alternatifler Tavuklu Brüksel lahanası: Dana eti yerine kuşbaşı tavuk göğsü veya but kullanabilirsiniz (pişme süresi kısalır). Sebzeli versiyon: Et eklemeden, patates–havuç ağırlıklı zeytinyağlı bir yemek hazırlanabilir. Fırın dokunuşu: Yemeği tencerede yarı pişirip fırında 180°C’de 10–15 dakika vererek daha yoğun aroma elde edebilirsiniz.