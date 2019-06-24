Bruma Porto'nun radarında

Bruma, ülkesine mi dönüyor? Portekiz basını, bir dönem Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki futbolcunun Porto'ya transfer olduğunu iddia etti.

Haberde, Portekizli sol kanat oyuncusu için Leipzig ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Porto'nun bu transfer için kasasından 15 milyon euro çıkacak.

Galatasaray'a döneceği yönünde haberler de çıkan Bruma'nın, Leipzig'de mutlu olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

Geride kalan sezonda Leipzig ile 27 maça çıkan Portekiz yıldız, 3 kez fileleri sarsarken, 3 de gol pası vermişti.