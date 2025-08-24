Bruno Petkovic: Puan almayı hak etmedik

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kocaelispor'un forveti Bruno Petkovic, karşılaşmayı değerlendirdi.

"PUAN ALMAYI HAK ETMEDİK"

Bruno Petkovic konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Önemli olan puan almaktı ama başaramadık. Fenerbahçe bizden daha iyiydi. Biz de bu sebepten ötürü puanı hak etmedik. Kendimize bakıp durumu analiz edeceğiz. Tek başıma bir şey söylemem doğru olmaz. Hücumda özellikle sahanın ön tarafında şans yarattığımızda bunu değerlendirmek için biraz daha sakin olmamız gerekiyor."