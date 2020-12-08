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BSH Global’in doğrudan tüketici stratejileri Türk yöneticiye emanet

Beyaz eşya üreticisi BSH'da üst düzey bir görev değişimi yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, şirkette Gelişmekte Olan Pazarların Bölgesel Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görev yapan Ayşenur Evcil, BSH Grubu’nun Global Direct-to-Consumer Kanallarının Strateji ve Yönetimini devralacak

BSH'da Türk yöneticiye önemli görev
HABERTURK.COM

Beyaz eşya üreticisi devi BSH Grubu bünyesinde Bölgesel Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görevini sürdüren Ayşenur Evcil, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren BSH Grubu’nun Global “Direct-to-Consumer” stratejisinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi sorumluluğunu üstlenecek.

Proje kapsamında, BSH’ın global ölçekte entegre çoklu kanal stratejisinin belirlenmesini, doğrudan tüketiciye ulaşılan perakende ve e-ticaret yapısının oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlayacak olan Evcil'in, direkt olarak BSH Global CEO’su Carla Kriwet'e rapor edeceği belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünü mezunu olan Ayşenur Evcil, CUNY Baruch College’de Pazarlama ve Uluslararası Ticaret alanında master yaptı. 20 yılı aşkın Amerika gibi gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda uluslararası iş tecrübesine sahip Evcil sırasıyla, International Masters Publishers, Kraft Foods, Citigroup, Eaglemoss Publishing Group, Accenture Digital gibi şirketlerde çeşitli üst düzey pozisyonlarda yer aldı. Ayşenur Evcil, 2017 yılından bu yana BSH Grubu’nun Türkiye, CIS, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Dijital Dönüşüm Direktörü olarak görev aldı.

BSH Gelişen Pazarlar CEO’su, Rudolf Klötscher, Ayşenur Evcil’in yeni görevi ile ilgili olarak, "BSH Gelişmekte Olan Pazarlar, Bölgesel Dijital Dönüşüm Direktörü olarak Istanbul-Türkiye’de görev yapan Ayşenur Evcil’in, 1 Şubat 2021 itibariyle Münih'teki küresel D2C Projesi'ne liderlik edeceğini ve doğrudan BSH'nin Global CEO'su Carla Kriwet'e bağlı çalışmasından büyük gurur duyuyorum. Ayşenur, uluslararası platformlarda tüketici ve dijital pazarlama konularında güçlü deneyime sahip olmasının yanı sıra, dijital strateji, inovasyon geliştirme ve gerçekleştirme, son tüketici ve iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılama konularında da bölgemize önemli katkılarda bulunan bir liderdir" dedi.

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