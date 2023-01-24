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Türk girişimleri bireysel ve kurumsal yatırımcılarla buluşturmayı hedefleyen Basefunder Kitle Fonlama Platformu, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Basefunder Kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Dolgan ile BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı tarafından imzalanan protokole göre, BTM Bünyesindeki girişimciler Basefunder aracılığıyla da fona ulaşabilecek.

Mehmet Dolgan, BaseFunder markası altında sundukları kitle fonlama faaliyetleri ile teknoloji girişimlerine yatırımları demokratikleştirdiklerini bildirdi.

Girişimlerin finansal kaynaklara ulaşmasını kolaylaştıran kitle fonlama hizmetleri ile teknoloji ve üretim alanında faaliyet gösteren çeşitli girişimlerin yatırım almalarını sağladıkların vurgulayan Dolgan, "Bağımsız bir kuruluş ile girişimlerin fotoğraflarını çekip analiz ettikten sonra makul bir değerleme ile yatırımcıların karşısına çıkarırken şeffaf süreçlere ve analizlere odaklanıyoruz" dedi.