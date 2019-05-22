23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 ay kala Büyük Türkiye Partisi (BTP) adayı Selim Kotil yarışa katılmayacağını açıkladı.



Bilindiği gibi daha önce Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti ve Türkiye Komünist Partisi de yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmayacaklarını açıklamıştı.



Çekilme kararını sosyal medya hesabı Twitter'den açıklayan Selim Kotil, şu ifadeleri kullandı:



Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun...





— Selim Kotil (@selimkotil34) May 22, 2019

Yarışa katılmayacak olan partilerin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aldıkları oy sayısı şöyle:

DSP Muammer Aydın: 30.817

DP Ersan Gökgöz : 22.544

TKP Zehra Güner Karaoğlu: 10.492

BTP Selim Kotil: 27.238





