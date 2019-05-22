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BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil yarıştan çekildiğini açıkladı

HABERTURK.COM

DSP, DP ve TKP'nin ardından Büyük Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, 23 Haziran'da yapılacak olan İBB seçimlerinden çekildiğini açıkladı

Selim Kotil

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 ay kala Büyük Türkiye Partisi (BTP) adayı Selim Kotil yarışa katılmayacağını açıkladı. 

Bilindiği gibi daha önce Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti ve Türkiye Komünist Partisi de yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmayacaklarını açıklamıştı. 

Çekilme kararını sosyal medya hesabı Twitter'den açıklayan Selim Kotil, şu ifadeleri kullandı: 

Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun...



ÇEKİLEN PARTİLERİN 31 MART'TAKİ OY ORANLARI

BTP'li adayın çekilmesiyle 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine katılmayacak parti sayısı dörde çıktı.

Yarışa katılmayacak olan partilerin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aldıkları oy sayısı şöyle:

DSP Muammer Aydın: 30.817
DP Ersan Gökgöz : 22.544
TKP Zehra Güner Karaoğlu: 10.492
BTP Selim Kotil: 27.238



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