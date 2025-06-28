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        Haberler Bilgi Gündem Bu 47 ilde ormana giriş yasaklandı! İşte 2025 ormana girişin yasak olduğu iller listesi ve yasağın kalkacağı tarihler

        Bu 47 ilde ormana giriş yasaklandı! İşte 2025 ormana girişin yasak olduğu iller listesi ve yasağın kalkacağı tarihler

        Yaz mevsiminin gelmesiyle artış gösteren orman yangınlarına karşı, Orman Yangınları Mücadele Komisyonları kararı gereğince bir dizi tedbir alındı ve 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte, 2025 ormana girişi yasaklanan iller ve yasağın kalkacağı tarihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:50
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        1

        Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgârın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte, 2025 ormana girişi yasaklanan iller...

        2

        2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

        Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

        Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

        Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

        Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        3

        2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

        Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

        Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

        Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

        Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

        Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

        Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

        İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

        Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

        4

        2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

        Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

        Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

        İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

        Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

        Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

        Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        5

        2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

        Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

        Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

        Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

        Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

        Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

        Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        6

        2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

        Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        7

        2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

        Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

        8

        2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

        Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

        Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

        Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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