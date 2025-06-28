Bu 47 ilde ormana giriş yasaklandı! İşte 2025 ormana girişin yasak olduğu iller listesi ve yasağın kalkacağı tarihler

Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgârın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde, bir dizi tedbir alındı. Bu doğrultuda Türkiye genelinde 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. İşte, 2025 ormana girişi yasaklanan iller...