Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 22 Ocak 2025 bu akşam Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?

        Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 22 Ocak 2025 bu akşam Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı?

        21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da yaşanan üzücü yangın felaketi nedeniyle dün birçok dizi ve programın yayınına ara verilmişti. Bugün ise ülkede bir günlük milli yas ilan edildi ve tüm bayraklar yarıya indirildi. Peki, 22 Ocak bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümü yayınlanacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SHOW TV'nin başarılı yapımlarından biri olan Sandık Kokusu'nun bu akşam yayınlanıp yayınlamayacağı merak ediliyor. 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketinin ardından hiçbir dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bugün ise ülkede bir günlüğüne milli yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Peki, 22 Ocak bu akşam Sandık Kokusu var mı?

        2

        SANDIK KOKUSU BU AKŞAM VAR MI?

        Normal şartlarda Sandık Kokusu, 43. bölümü ile bu akşam SHOW TV ekranlarına gelecekti. Ancak Bolu'da meydana gelen yangın felaketinin ardından ilan edilen milli yas sonrası dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

        Bu akşam Sandık Kokusu tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

        3

        SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Sandık Kokusu 43. bölümü 29 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.

        4

        SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Sandık Kokusu'nun 42. Bölümünde; İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler. Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça’nın kapısını çalar. Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça’ya da eğlence çıkar. Filiz, Hasan’a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider. Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder. Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan’a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça’ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar. Bora’nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır. Bora, Karsu’ya evlenme teklifi eder.

        5

        SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE

        Sandık Kokusu 42. bölümü ile seyirci ile buluştu. Aşağıdaki linkten yeni bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.

        SANDIK KOKUSU 42. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları