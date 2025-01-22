Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 22 Ocak 2025 bu akşam Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı?
21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da yaşanan üzücü yangın felaketi nedeniyle dün birçok dizi ve programın yayınına ara verilmişti. Bugün ise ülkede bir günlük milli yas ilan edildi ve tüm bayraklar yarıya indirildi. Peki, 22 Ocak bu akşam Sandık Kokusu'nun yeni bölümü yayınlanacak mı?
SHOW TV'nin başarılı yapımlarından biri olan Sandık Kokusu'nun bu akşam yayınlanıp yayınlamayacağı merak ediliyor. 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketinin ardından hiçbir dizinin yeni bölümü yayınlanmamıştı. Bugün ise ülkede bir günlüğüne milli yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Peki, 22 Ocak bu akşam Sandık Kokusu var mı?
SANDIK KOKUSU BU AKŞAM VAR MI?
Normal şartlarda Sandık Kokusu, 43. bölümü ile bu akşam SHOW TV ekranlarına gelecekti. Ancak Bolu'da meydana gelen yangın felaketinin ardından ilan edilen milli yas sonrası dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
Bu akşam Sandık Kokusu tekrar bölümü ile ekrana gelecek.
SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Sandık Kokusu 43. bölümü 29 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sandık Kokusu'nun 42. Bölümünde; İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler. Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça’nın kapısını çalar. Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça’ya da eğlence çıkar. Filiz, Hasan’a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider. Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder. Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan’a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça’ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar. Bora’nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır. Bora, Karsu’ya evlenme teklifi eder.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE
Sandık Kokusu 42. bölümü ile seyirci ile buluştu. Aşağıdaki linkten yeni bölümü kesintisiz ve tek parça izleyebilirsiniz.