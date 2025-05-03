Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TV'DE! Celal ile Ceren konusu ne, oyuncuları kimler? Celal ile Ceren kaç yılında, nerede çekildi?

        Bu akşam televizyon ekranlarında! Celal ile Ceren konusu ne, oyuncuları kimler?

        Celal ile Ceren filmi yeniden televizyon ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Bu akşam NOW TV'de izleyici ile buluşacak olan Celal ile Ceren filminin konusu ve oyuncu kadrosu şimdiden merak ediliyor. Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın bulunduğu film oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. İşte Celal ile Ceren konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 16:52 Güncelleme: 03.05.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Celal ile Ceren bu akşam 20.00'de ekrana geliyor. Başrollerinde Şahan Gökbakar ile Ezgi Mola'nın yer aldığı Celal ile Ceren yerli komedi filmleri arasında bulunuyor. Celal ile Ceren'de 6 yıllık ilişki ardından yollarını ayıran Celal ile Ceren'in tekrar barışma hikayeleri romantik komedi tadında işleniyor. İşte Celal ile Ceren filmi hakkında merak edilenler...

        2

        CELAL İLE CEREN OYUNCULARI KİMLER?

        Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Celal ile Ceren'in oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Ezgi Mola, Gökçen Gökçebağ ve Dilşah Demir bulunuyor.

        3

        CELAL İLE CEREN KONUSU NE?

        Karaköy'de baba mesleği olan elektrikçiliğe devam eden Celal’in 6 yıllık kız arkadaşı ise mobilya mağazasında çalışan 30 yaş krizine yeni girmiş Ceren. Çevresindekiler artık evleneceklerini varsayarlar. Fakat Celal bir arkadaşının bekarlığa veda partisine gitmek isteyince ikili en sert tartışmalarından birini yaşar. Ceren gitmesini istemese de Celal binbir yalan uydurarak bir yolunu bulur ve partiye soluğu alır. Ancak içki şişede durduğu gibi durmadığı gibi gecede çekilen videolar ve fotoğraflar suç delili olarak ortalara saçılır.

        Olay ortaya çıkınca Ceren ayrılmak ister; onu hala sevse de amacı biraz sevgilisinin burnundan getirmektir. Fakat hiç beklemediği biçimde evlilik baskısı altında kalmaktan şikayet eden Celal bir anda Ceren'i terk eder. Hayatının çoktan daha güllük gülistanlık olacağını sanırken bekarlık günlerinde belalar da peşini bırakmaz. Ceren'i özleyeceği günler yakındır ve kendisini affettirebilmek için tekrar eski sevgilisinin gönlünü almaya çalışır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız