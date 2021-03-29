Böbreklerimizin zarar görmesi kaçınılmaz olarak sağlığımızı da olumsuz yönde etkiler. Ancak günlük yaşantımızda yaptığımız bazı hatalar böbreklerin zarar görmesine sebep olabilir. Peki, gün içerisinde yaptığımız hangi yanlışlar böbreklerimize zarar verir?