Araştırmalara göre ülkemizde bahar alerjisinin görülme sıklığı yaklaşık yüzde 10 oranlarında. Bahar alerjisi için önlemler alınmazsa, sinüzit, otit ve astım gibi hastalıklara neden olabiliyor.

İlkbahar ve sonbahar aylarında görülen bahar alerjisi için uzmanlar 9 adet belirtiyi gösteriliyorsa yardım alınması gerektiğini söylüyor. İşte, bahar alerjisi olduğunu gösteren 9 belirti.