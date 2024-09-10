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        Haberler Yaşam Bu doğum gününde bir yanlışlık var! Bu 10 bulmacayı çözmek büyük dikkat istiyor: Siz kaç tanesini doğru bilebileceksiniz?

        Bu doğum gününde bir yanlışlık var! Bu 10 bulmacayı çözmek büyük dikkat istiyor: Siz kaç tanesini doğru bilebileceksiniz?

        Zihninizi zorlayacak ve dikkatinizi sonuna kadar test edecek bir dizi bulmaca ile karşı karşıyasınız. Bu 10 zorlu bulmaca, keskin gözlem yeteneğinizi ortaya koyacak. Peki, siz bu bulmacaların kaç tanesini doğru çözebileceksiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:00
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        1

        Dikkat gerektiren bu 10 bulmacada ne kadar iyi olduğunuzu test etmeye hazır mısınız? Sadece gözlem gücünüze değil, aynı zamanda sabrınıza da meydan okuyacaklar. Bakalım, hepsini çözebilecek misiniz?

        2

        1. Buradaki yanlışlık nerede?

        3

        Cevap: Şişede badem sütü yazıyor ama inek resmi var.

        4

        2. Sevgilisi kim?

        5

        Cevap: Soldaki adamda ve kadında aynı süs var.

        6

        3. Fırını kim soydu?

        7

        Cevap: Çocuğun saçında un kırıntıları var.

        8

        4. Çocuk neden şaşırdı?

        9

        Cevap: Ormanda gizli olan geyiği gördü.

        10

        5. Bu resimde farklı olan ne?

        11

        Cevap: Tahtadaki domates harici her şey sebze.

        12

        6. Kim şüpheli gözüküyor?

        13

        Cevap: Alaska'ya gidiyorlar ama kadın tropik bir tatil kataloğu taşıyor.

        14

        7. Köpeğin sahibi kim?

        15

        Cevap: Ortadaki adamda köpeğin tasması var.

        16

        8. Burada yanlış olan ne?

        17

        Cevap: Çocuk 7 yaşına girmiş ama pastasında 6 mum var.

        18

        Cevap: Sağdaki çocuğun kitapları arasında saklı bir kırmızı kalem var.

        19

        10. Burada bir yanlışlık var!

        20

        Cevap: Yılbaşı kutluyorlar ama tarih 26 Aralık!

        Fotoğraf kaynak: Bright Side

        Kaynak: Bright Side

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