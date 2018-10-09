SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Taş devrinden kalma figür
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Bu figür 42 bin yıl önce Palanlı Mağarası'na çizildi

Adıyaman’daki Palanlı Mağaraları'nda M.Ö. 40000 (40 bin) yılında Taş Devri insanları tarafından Paleolithik dönemde duvara kazınarak yapılan dağ keçisi figürü canlılığını koruyor. Mağarada çizilen 3 adet keçi resminden 1 tanesi günümüze kadar tahrip olmadan ulaştı

09.10.2018 - 11:33 | Güncelleme: İHA

Adıyaman’ın 10 kilometre kuzeyinde Adıyaman-Çelikhan-Malatya karayolu güzergahında bulunan Palanlı Mağarası'nın duvarındaki dağ keçisi figürü, kazıma tekniği ile yapılmış. Arkeolojik SİT alanı olarak tescillenen mağara derin vadide bulunuyor. Paleololitik döneme ait olan mağara Türkiye’de bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olarak biliniyor.

"40 BİN YIL ÖNCESİNE, PALEOLOLİTİK DÖNEME AİT"

İHA'nın haberine göre Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, mağaranın dünyada bilinen en eski yerleşim alanlarından biri olduğunu belirterek, “Palanlı Mağarası Adıyaman’da bulunan tarihi değerlerimizin en önemlilerinden bir tanesidir. Bu0güne kadar dünyada bilinen en eski yerleşim alanlarından birisidir. Palanlı Mağarası bilinen ilk insan döneminde bir yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Bundan 40 bin yıl önce Paleololitik döneme ait olan bir yerleşim yeridir. Eskiden biliyorsunuz ilk insanlarda yazma olmadığı için mağaraların duvarlarına şekiller yapmak suretiyle haberleşme gerçekleştirilebilirdi. Özellikle avlanmalarda, bir keçi yakaladım, üç keçi yakaladım gibi, bu tür mesajları kendinden sonra gelecek olan insanlara vermek maksadıyla çizmişlerdir. Burada özellikle üç tane yaban keçisinin figürünün olduğunu görüyoruz. İşte muhtemelen kendinden sonra gelecek olan kişiye mesaj olarak bırakmış, ‘ben üç tane yaban keçisi avladım’ şeklinde bir mesaj diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X