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        Haberler Yaşam Bu fotoğraflar ev hayatının bitmek bilmeyen bir komedi programı olduğunu hatırlatıyor

        Bu fotoğraflar ev hayatının bitmek bilmeyen bir komedi programı olduğunu hatırlatıyor

        Eğer doğuştan komik bir aileniz varsa kahkaha atmak için özel bir şey yapmanıza gerek kalmaz. Gösteriyi en önden izlersiniz ve muhtemelen bir daha unutmayacağınız anılarla çevrelenirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:03
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        1

        "Eşim kızımız doğduğunda yüzümüzdeki ifadenin fotoğrafının çekilmesini istedi. Ben de bir tane çektim."

        2

        "Bu çocuğun boya kabında olmayı tercih etmesi için havuza 150 dolar harcadım."

        3

        "Kaotik kötülük."

        4

        "Çocuklar örümcek adam kostümü istediler..."

        5

        "Eşimle televizyon izliyordum ve gördüğümü iki kez kontrol etmek zorunda kaldım."

        6

        "8 yaşındaki çocuğum neredeyse evimi yaktıracaktı."

        7

        "Kızım antrenman yaptığımıza kızdı. Bu şekilde aşağı indi ve 45 dakika boyunca orada oturdu."

        8

        "Babam bu sabah bana bir fotoğraf gönderdi ve 'Sonunda oldu' dedi."

        9

        "Yeğenim köpeğin su kabını buldu."

        10

        "Çocukların arabada kavga etmesi nasıl önlenir?"

        11

        "Oğlum sandviçini bulamadı."

        12

        "Tuvalete gittim ve kapıyı kapatmayı unuttum."

        13

        "3 yaşındaki çocuğum yan odadan gururla kendi tabağını bulaşık makinesine koyduğunu bağırdı."

        14

        "Kuzenlerim kardan adam yaptı..."

        15

        "Annem az önce bunu bana gönderdi. Sanırım sıkıştı."

        16

        "Sıkıldım ve dadı kameramızdaki hareket algılamayı açtım ve gece işteyken karıma e-posta göndermesini ayarladım. Sonra eski bir Cadılar Bayramı maskesini giydim ve planımı uygulamaya koydum. Telefon konuşmasından dolayı kulağım hâlâ kanıyor. Ama yine de daha fazla maske almak için sabırsızlanıyorum."

        17

        "1.90 boyundaki kocamdan benim için bir ayna asmasını istedim."

        18

        "Oğlum kocama lavabonun altından buzdolabına çok su geldiğini söyledi."

        19

        "Hemşireler beni ET olarak adlandırdı, tıpkı annem gibi…"

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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