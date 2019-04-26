Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 2011 yılından bu yana organize ettiği 'Bu Gençlikte İŞ Var!' Girişimcilik Programı'nda 2019 dönemi sona erdi.

5'i yurt dışından olmak üzere 81 şehir, 178 üniversiteden 2 bin 990 gencin bin 118 iş fikriyle başvurduğu programın son ayağında, toplam 150 bin liralık ödül dağıtıldı.

Programın ödül töreninde açıklamalarda bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, girişimcilikte her şeyin bir fikirle başladığını, dünyanın en büyük şirketinden değerlemesi en yüksek girişimine kadar tüm kurumların en başta birer fikir olduğunu kaydetti.

Doğru zamanda ortaya atılan iyi bir fikrin, ona inanan ekibi, çalışma azmini, yatırımı, rekabeti, kaybetmeyi, yeniden başlamayı, sürekli değişmeyi ve gelişmeyi beraberinde getirdiğini ifade eden Kaslowski, "Biz, bu yola sekiz yıl önce gençlerimizin DNA’sına girişimciliği kazımak için çıktık. TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! ile gençlerimizin teknolojiye ve yeni fikirlere olan ilgisini girişimcilik eğitimleri ile destekledik" dedi.

BUGÜNE KADAR 15 BİN KİŞİ KATILDI

Kaslowski, İstanbul, Ankara ve İzmir ile sınırlı kalmayıp çalışmaları Türkiye geneline yaydıklarının bilgisini paylaşarak, Türkiye genelinde 250’i aşkın paydaş ve 500’ü aşkın öğrenci topluluğu ile yürüttükleri çalışmalar sayesinde bugüne kadar 81 il ve 180 üniversiteden yüzbinlerce gencin gündemine girişimciliği taşıdıklarını söyledi.

Bunlardan 15 bini aşkınının programa katıldığını, 226'sının TÜSİAD üyeleri ile birebir çalışma fırsatı elde ettiğini belirten Kaslowski, mezunlardan bazılarının rehberlerinin şirketlerinde kurum içi girişimci olduğunu, bazılarının projelerini geliştirmeye devam ettiğini, bir bölümünün ise girişimci olduğunu bildirdi.

Girişimciliğin her şeyden önce bir kültür meselesi olduğunu kaydeden Simone Kaslowski, "Biz bu kültürün tohumlarını Türkiye’de son birkaç yıldır atıyoruz. Başarılı ve dünyada ses getiren girişimleri yeni yeni çıkartıyoruz. Bu anlamda kat etmemiz gereken yol uzun ama potansiyelimiz de bir o kadar yüksek. Fikir ve girişim özgürlüklerinin desteklendiği, gençlere ve girişimcilere olan güvenin arttığı bir Türkiye’de rekabet gücü yüksek ve dünyada adından söz ettirecek girişimlerin daha hızlı yeşereceğine inanıyoruz" dedi.

'KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ'

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, girişimciliği 360 derecelik bir bakış açısıyla ele aldıklarını, tüm paydaşların birbirlerini destekledikleri odaklı çalışmaları hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bir yandan genç girişimciliğini ve yenilikçi girişimleri desteklerken, diğer yandan kurumlarımızı girişimcilik dönüşümüne hazırlıyoruz. Şirketlerimizde inovasyonu çalışır hale getirmek ve girişimcilik kültür ve becerisini yaygınlaştırmak amacıyla kurum içi girişimcilik üzerine çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

2017 yılında başlattıkları Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi kapsamında ise Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi, dünyadaki girişimcilik endekslerinde birden çok şehrin üst sıralarda yer almasını amaçladıklarını ifade eden Kaslowski, "Girişimciliği destekleyen bu çalışmaları geçen yıl San Francisco’da kurduğumuz TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı ile geliştiriyoruz. Bu sayede hem Silikon Vadisi’ndeki profesyoneller ve girişimciler ile bağları güçlendirirken hem de bölgenin girişimcilik alanındaki yüksek birikiminden yararlanmayı ve TÜSİAD'ın Sanayi 4.0, STEM, inovasyon, internet ekosistemi, dijitalleşme ve girişimcilik alanlarındaki çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

75 bin liralık ödülün sahibi Algdeha olurken, 50 bin liralık ödülün sahibi Kisar-Bal Kutusu ve 25 bin liralık ödülün sahibi de

DysApp oldu.