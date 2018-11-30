Bu hafta 7 film vizyona girdi! Vizyona giren filmler! (30 Kasım 2018)
30.11.2018 - 10:33 | Güncelleme: AA
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girdi. Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Hedefim Sensin" izleyiciyle buluşuyor. Moonlight ile 2016'da Oscar'a layık görülen Mahershala Ali'nin başrolünde oynadığı Yeşil Rehber ise ünlü bir piyanistin hikayesini anlatıyor
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girdi. Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can ile oynadığı "Hedefim Sensin" izleyiciyle buluştu.
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Komedi türündeki film, mesleği çiğ köftecilik olan Zekeriya'nın, iki mafya arasında büyük bir husumete sebep olması ve mafya arasındaki çatışmanın akabinde adaya kaçmasıyla burada yaşadığı macerayı konu ediniyor.
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Hedefim Sensin'in ana karakteri Zekeriya'ya Ata Demirer hayat verirken, filmin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor.
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BORÇ
Vuslat Saraçoğlu'nun 2018 İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale'ye layık görülen filmi "Borç", rahatsızlanan yan komşusunun bakımını üstlenen bir adamın hikayesini ele alıyor.
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"Neden Tarkovski Olamıyorum?" filmindeki oyunculuğuyla tanınan Vuslat Saraçoğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu ilk uzun metrajlı filminde Serdar Orçin, İpek Türktan Kaynak, Rüçhan Çalışkur, Ozan Çelik, Beyti Engin ve Feridun Koç gibi isimler rol alıyor.
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ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ
Fede Alvarez'in yönetmenliğini yaptığı gerilim filmi "Örümcek Ağındaki Kız"da Claire Foy, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield, Stephen Merchant, Vicky Krieps, Cameron Britton, Sverrir Gudnason ve Claes Bang oynuyor.
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"Ejderha Dövmeli Kız" filminin devamı niteliğindeki "Örümcek Ağındaki Kız", Lisbeth Salander ve gazeteci Mikael Blomkvist'in casuslar, siber suçlular ve yozlaşmış devlet organlarının dahil olduğu, geniş çaplı bir gizemi aydınlatmaya çalışmalarını odağına alıyor.
Sundance Film Festivali'nde İzleyici Ödülü'ne layık görülen "Suçlu" adlı filmin yönetmen koltuğunda Gustav Möller oturuyor.
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Jakob Cedergren, Jacob Lohmann, Laura Bro, Morten Suurballe, Jessica Dinnage ve Omar Shargawi'nin başrollerinde oynadığı film, acil yardım hattında çalışan bir polis memurunun, gece vardiyasında çalan telefonda kaçırılan bir kadının olduğunu öğrenmesinin ardından, kadını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
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YEŞİL REHBER
Mahershala Ali, Viggo Mortensen, Linda Cardellini, Don Stark Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne, Brian Stepanek ve Nick Vallelonga'nın rol aldığı "Yeşil Rehber"in yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor.
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"Moonlight" ile 2016'da Oscar'a layık görülen Mahershala Ali'nin ünlü piyanist Don Shirley'ye hayat verdiği "Yeşil Rehber"de, Shirley'nin fedaisi Tony Lip rolünde seyirci karşısına iki kez Oscar adaylığına layık görülen Viggo Mortensen çıkıyor. Dram ağırlıklı biyografi türündeki film, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony'nin hikayesini anlatıyor.
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HİNDİSTAN EŞKIYALARI
Vijay Krishna Acharya'nın yazıp yönettiği "Hindistan Eşkıyaları" adlı filmin başrollerinde Hint sinemasının ünlü aktörlerinden Aamir Khan ile Katrina Kaif, Amitabh Bachchan, Abdul Quadir Amin ve Fatima Sana Shaikh oynuyor.
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1795 yılında Hint Yarımadası'nın "Hindostan" olarak bilindiği yıllarda yaşanan bir olayı odağına alan film, macera ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
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KÖTÜLÜK İÇİNDE
Scott Jeffrey'in yönettiği "Kötülük İçinde", huzurlu bir ortamda dinlenmek için şehir dışında konaklayan genç bir kızın kapısına bir rahibenin gelmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Korku türündeki İngiltere yapımı filmde Becca Hirani, Lucy Chappell, Tiffany-Ellen Robinson ve Thomas Mailand gibi isimler rol alıyor.
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