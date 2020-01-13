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Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde 10 Ocak’ta gerçekleşen Yengeç burcundaki Ay Tutulması’nın etkileri devam ediyor. 13 Ocak’ta Venüs’ün Balık burcuna geçişiyle aşkta şanslı bir döneme gireceğiz. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 13-19 Ocak haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları, geçtiğimiz hafta yaşanan yoğunluğun ardından bu hafta biraz daha rahat hareket edeceksiniz. Kariyer alanında kaygılı bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kariyeriniz biraz çalkantılı bir döneme giriyor olabilir. Bu nedenle çok ani kararlar vermemeye çalışmalısınız. 13 Ocak’ta Venüs’ün Balık burcuna geçişiyle biraz daha içinize kapanabilirsiniz. Duygusallığınız artabilir. Bu dönemde ayrıca eski birlikteliklerinizle irtibat halinde olabilirsiniz. Ancak hafta sonuna doğru dostlarınızla güzel planlar yapacaksınız.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa burçları… Ocak ayına güzel etkilerle girmiştiniz. Yeni haftada da heyecan verici haberlerle karşılaşacaksınız. Para konusunda borçlarınızda artış olsa da kapamaya çalışacak ve birikime gideceksiniz. Öte yandan Ay Tutulması’nın etkileri sürüyor. Eğitim ve kariyer alanında bir takım yenilikler, stresli olaylar olabilir. Ayrıca 11 Ocak’tan itibaren Uranüs sizı değiştirmeye çalışacak. Bu dönemde rahat alanınızdan uzaklaşmak hem mutluluk verecek hem de huzursuz edecek. Özellikle 16 Ocak’tan itibaren kariyer konusunda haberler alabilirsiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Haftayı finans ve kariyer konularıyla karşılıyorsunuz. Para meselelerinde ufak kayıplar yaşamamak için dikkatli olmanız, değerli eşyalarınızı iyice saklamanız gerekiyor. Aşk hayatınız ise gayet iyi… Eğer ilişkisi olan bir İkizler burcuysanız partnerinizle daha uyumlu olacak ve birlikte güzel planlar yapacaksınız. Yalnız olanlar ise 13 Ocak’ta Venüs’ün Balık burcuna geçişiyle biriyle tanışabilir. Ayrıca 13 Ocak’tan itibaren kariyerinizde parlama söz konusu olacak… Daha aktif ve sözünüzü geçirdiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu yükseliş para artışlarını da doğuracak.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Tüm iyimserliğiniz ve dürüstlüğünüzle haftaya giriş yapıyorsunuz. Özellikle kariyer hayatınız ön plana çıkacak. Daha hırslı ve istekli bir ruh haline bürünebilirsiniz. Ancak bir yandan da Ay Tutulması’nın etkileri devam ederken sert söylemlerde bulunabilirsiniz. 13 Ocak'ta Venüs’ün Balık burcuna geçişi aşk hayatınızı güzelleştirecek. Bu dönem biraz daha duygularınızla hareket edebilirsiniz. Yalnızsanız hayallerinizdeki insanın karşınıza çıkmasına çok şaşıracaksınız. Para meselelerinde ise beklediğiniz güzel gelişmeler kapıda…

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan burçları… Yeni haftayla beraber gündeminizi kariyer, eğitim ve finans konuları oluşturacak. Bu dönemde borçlarınızı kapatmak için elinize para geçebilir. Kredi başvurunuz kabul edilebilir. Kariyerde yaşadığınız zorluklar sona erebilir. Göz önünde olduğunuz bir mesleğiniz varsa parlayabilir ve bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Özetle hayatınızın iyiye doğru gittiği bir haftada olacaksınız. Aşk hayatınız ise bu aralar canlandı. Yeni ilişkiye başlayan Aslanların partnerleriyle arasında büyük bir çekim olacak. Uzun süredir beraberliği olanlar ciddi hazırlıklara girişebilir.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yeni haftada aşk hayatınız, arkadaşlık ilişkileriniz, aileniz ön planda olacak sevgili Başaklar… Bu dönem sevdiğiniz insan için yapamayacağınız şey yok. Fedakar, esprili, çekici ve pozitif olacaksınız partnerinize karşı. Aranızdan su sızmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Yalnızca Ay Tutulması nedeniyle geçici olarak agresifleşebilirsiniz. Kendinizi frenlemenizi tavsiye ederim. Yalnızlar da hiç üzülmesin çünkü 13 Ocak’ta Venüs’ün Balık burcuna geçişiyle hayallerinizdeki insanla tanışabilir, karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda aşk hayatınız canlanıyor.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları... İnsanlarla iç içe olacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Ancak Ay Tutulması'nın etkileri devam ederken, yöneticilerinizle, patronlarınızla aranızda çatışmalar yaşanabilir. Bir anda kendinizi haksız bir konumda bulabilir, istifaya kadar gidebilirsiniz. Ancak fevri hareketlerde bulunmayın. Çünkü bir yandan da 13 Ocak'ta Venüs'ün Kova burcuna geçişi güzel iş olanaklarını doğuracak. Bu dönemde iş görüşmelerine çağrılabilirsiniz. Daha üst mevkilerde işe başlayabilirsiniz. Aşk hayatınız ise hafta sonuna doğru canlanıyor.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep burçları, güzel fakat dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız… Çok çalışıp emeklerinizin karşılığını alacağınız yeni haftada eğer sabrederseniz muradınız olacak. Ay Tutulması’nın etkileri devam ediyor. Seyahatler gündemde olacak. Eğer bir planınız varsa evraklarınızı dikkatlice kontrol etmenizde fayda var. Aşk hayatınızda şanslısınız. Eğer çözülmemiş meseleler varsa sorunları arkanızda bırakmaya çalışacaksınız. Ani birliktelikler ve evlilik kararları da gündeme gelebilir. Hafta sonundan itibaren ise taşınma yer değiştirme etkileri devrede olacak.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay burçları… Yeni haftayla beraber odak noktanız eviniz ve aileniz olacak. Bu aralar enerjiniz ve keyfiniz oldukça yüksek. Yapmak istediklerinizi daha şevkle tamamlayacaksınız. Aşk hayatınızda eğer platonik olarak birinden hoşlanıyorsanız itiraf edeceksiniz. İşinizi değiştirmeye cesaret edemiyorsanız bir anda harekete geçeceksiniz. Özetle cesur tavrınızla dikkatleri üzerinize çekmeyi başarıyorsunuz. Yalnız hatırlatmakta fayda var. Ay Tutulması’nın etkileri devam ederken borçlanmamaya, fazla harcama yapmamaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Geçen haftalarda duraksama döneminizin sona erdiğini ve kariyerde parlak bir döneme gireceğinizi söylemiştik. Bu etkiler aynen bu hafta da devam ediyor. Farklı fikirlerle müşterileri ve patronlarınızı etkileyebilirsiniz. Yalnızca Ay Tutulması’nın etkileri devam ederken, aile içinde birtakım yüzleşmeler, serzenişler meydana gelebilir. Aileniz kırgınlıklarını dışa vurabilir. Sert sözler söylemek yerine onları anlamaya çalışmalısınız. Aşk hayatınızda da konuşulmayanları masaya yatırarak ağırlıklarınızdan kurtuluyorsunuz.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yeni haftayla beraber gelirlerinizde artış meydana gelebilir. Daha fazla para kazanmak için uğraşacaksınız. Ancak diğer yandan da Ay Tutulması’nın etkileri sürüyor. Bu dönemde hırslı davranırken birlikte çalıştığınız kişilerle tartışma yaşayabilirsiniz. Öte yandan sağlığınızla ilgili birtakım haberler duyabilirsiniz. Tabii aklınıza büyük hastalıklar gelmesin. Bağışıklığınız düşük olabilir bu dönemde. Hafta sonuna doğru ise hobilerinize yöneleceğiniz, sosyalleşeceğiniz keyifli bir sürece giriyorsunuz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarına geldik… Sevgili Balıklar 13 Ocak haftasıyla beraber kariyeriniz ön planda olacak. İşte biraz yoğunluk olabilir. En kısa yoldan işlerinizi halletmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu durumda da her şey tam istediğiniz gibi olmayabilir. Daha dikkatli ve özenli olmaya gayret etmelisiniz. 13 Ocak’ta Venüs’ün burcunuza geçişiyle aşk hayatınız mükemmel bir döneme giriyor. Çok güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Venüs güzelliği temsil ediyor. Bu nedenle dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Yeni kıyafetler satın alabilirsiniz. Üzerinizde yaptığınız her değişiklik göze çarpacak ve iltifat alacak.