Gündemi bol bir haftaya giriş yapıyoruz... Bu haftaya baktığımızda 19 Kasım Salı günü Mars Akrep burcuna geçecek. Bu dönemde hedeflerimize ulaşmak için her yolu deneyeceğiz. Cuma günü ise Güneş Yay burcuna geçiyor. Daha canlanıp eğleneceğiz. Merkür retrosu da 21 Kasım itibariyle bitiyor ve derin bir nefes almaya başlıyoruz. Peki burçları bu hafta neler bekliyor? 18-24 Kasım haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde!

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç burçları, yeni haftada para konuları gündeminizde olacak. Miras, alacak verecek, borç gibi konularınız varsa işlerinizi bitirmeye bakın. Kredi veya borç ödeme konularında şans sizden yana olacak. Sağlık konularında da güzel bir sürece giriyorsunuz. Ameliyat gibi bir durum gündeminizde varsa başarıyla atlatıyorsunuz. Özel hayatınız ise biraz durgun geçiyor. Merkür retrosunun tamamen bitişiyle rahatlama yaşayacaksınız. 22 Kasım'da Güneş'in Yay burcuna geçişiyle beraber yurt dışı seyahatlerinde bulunabilir, hukuksal işlerde olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Kariyerinize gelirsek, iş arayan bir Koç burcuysanız güzel bir firmada işe başlamanız olası gözüküyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa burçları… Yeni haftayla beraber odak noktanız özel hayatınız, ilişkiler ve çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınız olacak. Üzerinizdeki yorgunluk ve halsizliği yavaş yavaş atıyorsunuz. Kariyerinizde enerjik bir döneme geçiyorsunuz. 19 Kasım’da Mars’ın Akrep burcuna geçişiyle iş hayatınızda beklentilerinizi sorgulayabilir, daha fazlasını elde etmek için çalışabilirsiniz. Patronlarınızdan istediğinizi almak için çabalayacaksınız. Bunun yanında partnerinizle aranızda fikir ayrılıkları yaşansa da bu anlaşmazlıklar ikinizin de gelişmesine, olayları farklı açıdan görmenize neden olacak. Para konularında da harcamalarınız artsa da eşinizden veya büyüklerinizden maddi yardımlar alabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler burçları… Yeni haftada yapmak istediğiniz fakat ertelediğiniz işlere odaklanıyorsunuz. Merkür retrosu döneminde ne yapsanız yapın çabalarınızın karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz ancak bu hafta işleriniz bir anda hızlanıp çözüme kavuşuyor. Üzerinde uzun uzun düşündüğünüz projelerle ilgili güzel övgü ve takdirler topluyorsunuz. 22 Kasım’da Güneş’in Yay burcuna geçişiyle aşk hayatınız güzelleşiyor. Evlilik, nişan, söz veya ilişki başlangıçları yaşanabilir. Sağlığınız ise gayet iyi… Hatta bu hafta başladığınız diyet ve spora yılmadan devam edip etkili bir sonuç alabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç burçları… Yeni haftayla beraber vaktinizi özel hayatınıza, hobilerinize ve ikili ilişkilere ayırıyorsunuz. Eğer uzun süredir gitmek istediğiniz bir kurs varsa ya da iki üç günlüğüne bir yerlere gitmek istiyorsanız hiç durmayın. Bu dönemde kendinizi geliştirmek veya mutlu etmek için atacağınız her adım sizlere fayda sağlayacak. Bir diğer şanslı olduğunuz konu ise aşk olacak! Eğer yalnız bir Yengeçseniz kendinizi heyecanlandırıcı bir ilişki içerisinde bulabilirsiniz. Birlikteliği olanlar ise problemleri geride bırakacak. Evli olanlar çocuk fikrine daha sıcak bakacak. Kariyerde ise yoğunluk söz konusu olabilir. Ancak işleri kısa yoldan bitirmek için riskli işlerden kaçınmanız gerekiyor.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslanlar 18 Kasım haftasında ailenize ve özel hayatınıza önem vereceksiniz. Özellikle 19 Kasım’da Mars’ın Akrep burcuna geçişiyle evinize vakit ayıracaksınız. Evle ilgili eksiklikler varsa onları tamamlayacak, tamirat işleriyle kafanızı dağıtacaksınız. 22 Kasım’dan sonra Güneş'im Yay burcuna geçişi ve Merkür retrosunun bitişiyle hayattan keyif almasını bileceksiniz. Yaptığınız iş, gittiğiniz bir yer, ilişkiniz sizleri daha mutlu edecek. Kariyerinizde ise kısa süreli bir durgunluk olabilir. İşte biraz kendinizi tembel hissedebilirsiniz, hep aynı şeyleri yapmak sizleri yorabilir. Ancak önümüzdeki hafta daha şanslı bir döneme giriyorsunuz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Yeni haftayla beraber odak noktanız kardeşler, iletişim, eğitim konuları gündemde olacak. Eğer halkla ilişkiler, sosyal medya, pazarlama gibi mesleklerden biriyle uğraşıyorsanız işinize dört elle sarılacaksınız. Bu mutluluk ve enerji işinizi daha iyi yapmanızı sağlayacak. Yüksek motivasyonla beraber çalışma arkadaşlarınız ya da patronunuzla aranız da güçlenecek. Bunun yanında öğrenci Başaklar sınavlarını başarıyla atlatabilir… Merkür retrosunun bitişiyle üzerinizdeki gerginlik de azalıyor, yavaş giden işler hızlanıyor. 22 Kasım’da Güneş’in Yay burcuna geçişiyle tadilat, dekorasyon, taşınma işleri kısaca ev ile alakalı işleriniz de hızlanacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi burçları… Hafta başından itibaren maddi konulara odaklanacaksınız. Bu sıralar terazinin dengesini şaşırmış ve gereğinden fazla harcama yapmış olabilirsiniz. Ancak diğer yandan da elinizdeki parayı artırmak için çaba sarf edeceksiniz. 19 Kasım’da Mars’ın Akrep burcuna geçişiyle paranızı çoğaltacaksınız da… 22 Kasım’dan itibaren de yapmak istediğiniz planları gerçekleştirmeye koyulacaksınız. Özellikle bir aylık süreçte yeni yerler görmek için adım atabilir, bol bol seyahate çıkabilirsiniz. Kariyeriniz güzel ilerliyor. 21 Kasım’da Merkür retrosunun bitişiyle çalışma ortamınızda olumlu anlamda değişiklikler yaşanabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizin yüksek olacağı güzel bir haftaya giriyorsunuz sevgili Akrepler… Bir süredir yaşadığınız duraksamalar, aksilikler, zorlanmalar yerini kahkahalara bırakıyor. Gösterdiğiniz çabalar karşılığını bulmaya 19 Kasım ile beraber başlayacak. Kariyerinizde oldukça şanslı ve bereketli bir döneme giriyorsunuz. Hatta çok alakasız yerlerde fırsatlar ayağınıza kadar gelebilir. Sosyal hayatınız oldukça renkli ve eğlenceli. Bu dönem bol bol dışarı çıkmalı ve enerjinizi arkadaşlarınızla paylaşmalısınız. Özel hayatınıza gelirsek çekiciliğiniz artıyor. Birlikteliği olanlar tatile çıkacak veya farklı planlarla ilişkilerini tazeleyecek. 22 Kasım’dan sonraki tarihlerde ise kazançlarınız artıyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sıra geldi Yay burçlarına… Yeni haftayla beraber odak noktanız sağlığınız olacak sevgili Yaylar… Bu sıralar beraber üzerinizde biraz halsizlik ve bitkinlik olabilir. Uykusuzluk yaşayabilir ve yeteri kadar uyusanız da üzerinizdeki yorgunluktan kurtulamayabilirsiniz. Bu nedenle grip salgınlarına karşı kendinizi korumanız, sıkı giyinmeniz ve sağlıklı beslenmenizde fayda var. İlişkiler ve özel hayatınız 22 Kasım’a kadar durgun geçebilir, kendinizle baş başa kalmayı tercih edebilirsiniz. Fakat bu tarihten sonra çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Gerilemenin bitişi ve Güneş’in burcunuza geçişiyle beraber enerjiniz artacak. Bu durum aşk ve iş hayatınıza olumlu anlamda yansıyacak. Artık harekete zamanı geldi ve geçiyor!

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak burçları… Yeni haftayla beraber sosyal hayatınıza odaklanıyorsunuz. İşten kafanızı kaldıramadığınız dönemler geride kalıyor. 19 Kasım ile beraber gezmek, arkadaşlarınızla vakit geçirmek, eğlenmek isteyeceksiniz. Uzun süredir görüşemediğiniz arkadaşlarınız varsa iletişime geçeceksiniz. Eşinizle ya da sevgilinizle daha fazla dışarı çıkacaksınız. Yalnızsanız popülerliğiniz artacak ancak 22 Kasım’da Güneş’in Yay burcuna geçişiyle biraz daha evcimen olacaksınız. Özel ve aile hayatınızda ise bir süredir yaşadığınız sıkıntılar geride kalacak. Sağlıkla ilgili canınızı sıkan mevzular varsa Merkür retrosunun bitişiyle rahatlama yaşayacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova burçları… Yeni haftayla beraber vaktinizi kariyere ayıracaksınız. Merkür retrosu döneminde kariyerde zorlanmalar yaşamıştınız. Ancak bu hafta çok fazla çalışacak ve işlerinizden verim alacaksınız. Arkadaşlarınızdan, patronlarınızdan büyük destekler göreceksiniz. Ancak bu dönemde sizden üst mevkide olan kişilere karşı karşı gelmeyin. Çünkü sözleriniz dikkate alınmayabilir, çıkacak tartışmalarda üzülen yine siz olursunuz. 21 Kasım’da Merkür gerilemesinin bitişi ve 22 Kasım’da Güneş’in Yay burcuna geçişiyle sosyal hayatınız daha aktif ve eğlenceli oluyor. Bol bol dışarı çıkacaksınız. Bu dönemde yurt dışına da seyahat edebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son olarak Balık burçlarındayız… Haftanın başında herkes üstünüze gelebilir ve atmanız gereken adımlar konusunda kafanız biraz karışabilir ancak 19 Kasım ile beraber işleriniz düzeliyor. Çalışma ortamınızdaki sıkıntılar azalıyor. 22 Kasım’da Güneş’in Yay burcuna geçişiyle iş teklifleri alabilir ya da bulunduğunuz işte yükselebilirsiniz. Kariyerde yaşadığınız rahatlama ile seyahatlere çıkmak isteyeceksiniz. Özel hayatınızdaki şanssızlıklar ve tartışmalar da sonlanıyor. Eğer yalnızsanız bulunduğunuz parti veya konserlerde bir aşk filizlenebilir. Maddi konularda yaşadığınız zorlanmalar da Merkür gerilemesinin bitişiyle sonlanacak.