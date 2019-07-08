Oldukça hareketli gökyüzü hareketleriyle yeni haftaya giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta 2 Temmuz’da gerçekleşen Güneş Tutulması’nın etkilerini hafta boyunca hissedeceğiz. Diğer yandan da Merkür gerilemesi var. Bazıları bu dönemi kolaylıkla atlatırken, diğer burçlar ise bazı zorlanmalar yaşayacak. Yorgunluklar, düzene karşı oluşan sıkıntılar gündemimizde olabilir. İçimizden hiçbir şey yapmak gelmeyebilir. İsteğimiz dışında gerçekleşen olaylar zorlayabilir bizleri. Ya da parayla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Öte yandan aile ile ilgili kırgınlıklar varsa bu aralar çözülebilir.

MERKÜR RETROSU'NUN BURÇLARA ETKİSİ

1 Ağustos'a kadar devam edecek Merkür Retrosu boyunca ilişkilerde kopukluklar, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Tarafların birbirlerini anlayamaması nedeniyle agrasif tavırlar veya tartışmalarda artış gözükebilir. İnatlaşma ve baskın fikirler gün yüzüne çıkabilir. Bu nedenle Merkür Retrosu boyunca ağzımızdan çıkan sözlere çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Merkür gerilemesinde eski ilişkiler gündeme gelebilir ancak bu süreç oldukça aldatıcı.

Retro sürecinde ayrıca yeni imzalar atmamak, yeni anlaşmalar yapmamak veya ev ile ilgili kontratlar imzalamamak gerekiyor. Çünkü aldatılmalara daha fazla açık olacağız. İş başvurularını da retrodan sonraki döneme ertelemenizde fayda var. Teknolojik aletlerin daha kolay bozulması da retronun önemli başlıklarından biri. Elektronik aletleriniz bozulabilir veya çok uğraştığınız belgeleri kaydetmeyi unutabilirsiniz. Bu nedenle çalışırken daha fazla konsantre olmaya çalışmalısınız. Eğitim veya iş hayatınızda ise dalgınlıklar yaşayabilirsiniz. Haftalık burç yorumunda Merkür Retrosu'nun burçlara etkisini okuyabilirsiniz...

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Ev ile ilgili değişimler, alım satım işleri gündeminizde olabilir bu hafta sevgili Koç burçları… İlişkilere gelecek olursak, malum Merkür Retrosu başladı ve ağustosa kadar devam edecek. Retro süresince başlayan ilişkiler pek uzun soluklu olmayabilir. Ancak geçmişten gelen, yarım kalan ilişkiniz varsa güzel başlangıçlar yaşayabilirsiniz. İlişkisi olanlar için konuşacak olursak inatlaşma, fikir ayrılıkları kavgaya dönüşebilir. Bu durum iş hayatınızda da geçerli. Öte yandan aile ile ilgili meseleler varsa yüzleşmeler artıyor. Para konularında lüzumsuz harcamalara karşı dikkatli olun.

BOĞAHAFTALIK BURÇ YORUMU

Kendinizi kapana kısılmış hissedebilirsiniz bu hafta sevgili Boğalar… Zamanın bir yandan çok hızlı aktığını, diğer yandan hayatın çok aynı geçtiğini düşünebilirsiniz. Çok sevdiğiniz insanları bile sert sözlerinizle kırabilirsiniz. Özel hayatınızda da aynı şekilde birlikteliğiniz varsa fikir ayrılıkları olabilir. Karşı tarafa hak verseniz dahi dik kafalılığınız, inadınız biraz artacak. Ancak biraz daha temkinli konuşursanız haftanız gayet güzel geçecek. Kariyer konusuna gelecek olursak eğer internet, medya veya yayıncılık sektöründeyseniz güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınızda, iş arkadaşlarınızda iletişimde bazı problemler yaşayabilirsiniz sevgili İkizler burçları. Üzerinizde anlamsız bir gerginlik ve bıkkınlık olduğunu hissedeceksiniz. Sinirlenmeden önce Merkür Retrosu'nda olduğumuzu aklınıza getirmenizde fayda var. İlişkiniz varsa veya yalnızsanız bu hafta yalnız kalma ihtiyacınız artıyor. Eğer İkizler sevgiliniz, eşiniz, arkadaşınız varsa bu ara onların üzerine pek gitmeyin. Para konularına gelecek olursak biraz harcamalarınız arttı ve artık borçlarınızda yapılanmaya gitmenizin vakti geldi. Sağlıkta iştahınız artabilir.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Yengeç burçlarına gelirsek bu hafta duygusallığınız artıyor. Mantığınız geri planda olacak. İlişkilerde ne istediğinizi, karşınızdakinden neler beklediğinizi sorgulayacaksınız. Bu sorgulamalar şu an can sıkıcı gibi görünse de ileride size oldukça yardımcı olacak. Kariyerinizde bulunduğunuz konum sizi memnun etmiyor gibi gözüküyor. Belki farklı bir sektöre yönelebilir, iş değişikliği yapabilirsiniz. Öte yandan bu hafta gereksiz harcamalarınız artıyor. Ya da internetten yaptığınız harcamalardan günün sonunda memnun kalmayabilirsiniz.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

İnsanlardan kendinizi soyutlayacağınız, ne yapsam ne desem yanlış anlaşılıyorum diyebileceğiniz bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili Aslanlar… Yalnız kalıp kendinizi düşüncelere boğmak yerine yeni kitaplara başlamanızı, güzel filmler izlemenizi tavsiye ediyorum. Sosyal yaşantınızda ise dedikodular artıyor. Arkanızdan iş çeviren insanlar olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Kariyerinizde yoğunluk artıyor. Her gün yeni sorumlulukların yüklenmesi sizleri yıpratabilir. Sinirlerinize hakim olun.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sizi üzen, hayal kırıklığına uğratan, kullanmaya çalışan yakınlarınızdan uzaklaşacağınız, daha net tavırlı olacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Başaklar… Sinirlenip tamamen bağları koparmak yerine biraz daha sakin olmanızda fayda var. Para konularında diğer burçlara göre daha şanslısınız. Gelirleriniz artabilir. İş ve kariyer hayatınızda öncülüğünüz ve yeteneklerinizle övgü toplayacaksınız ancak iş arkadaşlarınızın kıskançlıklarına maruz kalabilirsiniz. Özel hayatınızda ise farklı ve orijinal kişilerle bir araya gelebilirsiniz.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kariyer planlamalarınızın ön planda olacağı bir haftaya giriyorsunuz sevgili Terazi burçları. İş hayatlarında problemler yaşayan Teraziler iş değişikliğine gidebilir. Ancak bu süreç sizleri biraz zorlayacak açıkçası. Sosyal hayatınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde tartışmaların önüne geçmek için sakin tavrınızı korumalısınız. Var olan ilişkilerde ufak tartışmalar çıksa da ılımlı tavrınızla problemleri atlatacaksınız. Para konularında harcamalarda artış söz konusu…

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Diğer burçların aksine daha keyifli neşeli olacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Akrepler. İş hayatınızda stresiniz biraz artsa da üstesinden başarılı bir şekilde geleceksiniz. Ayrıca yurt dışı ile bağlantılı işler yapabilirsiniz. Seyahate çıkabilirsiniz. Öte yandan birlikte çalıştığınız insanlardan gelecek toplu önerilere sinirlenmeden önce iyice düşünmenizde fayda var. Özel hayatınızda Kendinize vakit ayırabilirsiniz. Ailenizle güzel vakitler geçirebilirsiniz. Kısacası Akrepler kendilerini mutlu edecek işlere, hobilere yöneliyor.

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Neşeli ve hayattan zevk almasını bilen Yay burçları bu hafta zorlayıcı etkilerle karşılaşabilir. Gerek sosyal hayatınızda, gerek iş yaşamınızda hak etmediğiniz söz ve davranışlara maruz kalabilirsiniz. Eğer iş arayışınız varsa güzel etkilerle karşılaşabilirsiniz. Ancak Merkür gerilemesi sürerken aldığınız teklifleri iki defa düşünmenizde fayda var. Para konularında atacağınız adımlara ileride sıkıntı yaşamamak adına daha fazla dikkat edin. Aşk hayatınızda ise size fayda sağlamayacak, üzecek kişilerden uzaklaşma kararı alabilirsiniz.

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Gelecek ile ilgili biraz kaygı yaşayabilirsiniz sevgili Oğlak burçları. Ancak stres ve sıkıntılarınızın oldukça yersiz olduğunu Merkür gerilemesini atlatınca hissedeceksiniz. Üzerinizdeki sorumlulukları yol arkadaşınızla paylaşmayı düşünmelisiniz. Orta yolu bulunca sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Para konularında borçlanmaların, giderlerin artışı canınızı sıkabilir biraz. Aşk ve ilişkiler ise oldukça güzel gidiyor. Var olan ilişkiler evliliğe doğru ilerleyebilir. Evliyseniz ailenizi genişletebilirsiniz. İlişkisi olmayanlar için de çok keyifli bir süreç olacak.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

İş hayatınızın ön planda olacağı bir süreç olacak sevgili Kova burçları… Memnun olmadığınız iş şartlarında ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Ancak iş ortamınızda anlaşmazlıklar olabilir. İlişkilerde sudan sebepler yüzünden tartışmalar çıkabilir. Birlikteliğinizin yıpranmaması adına iki tarafın da daha ılımlı olması gerekiyor. Sağlığınız ise oldukça iyi. Uzun süredir yapmak istediğiniz spora başlayabilir ya da egzersiz rutininizi oturtabilirsiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız yeni haftaya damga vuruyor sevgili Balık burçları. Uzun süredir yalnız kalan Balıklar bile bu hafta tatlı heyecanlar yaşayabilir. Süregelen ilişkilerde ise bağlar güçlenecek. Evliler aşklarını tazeleyebilir. Kısaca keyif alacakları bir hafta yaşayacaklar… Öte yandan iş hayatınızda artan yoğunluk aksilikleri de beraberinde getirebilir. Örneğin ekipmanlarınızda son dakika bozukluklar çıkabilir. Panik yapmak yerine daha seri bir şekilde hareket etmenizde fayda var. Sağlığınız ve özel hayatınız gayet keyifli geçiyor.