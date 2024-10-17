Şok, 16-22 Ekim tarihlerinde geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta da yüzlerce farklı ürün müşterilere sunuldu. Bu hafta mutfak ve yatak odası takımı başta olmak üzere bebek malzemeleri, temizlik ürünleri, beyaz eşya, tıraş makinesi ve mobilya şubelerdeki yerini aldı. İşte, Şok 16-22 Ekim 2024 aktüeli...