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        Haberler Bilgi Alışveriş Bu hafta Şok'a mutfak ve yatak odası takımı geliyor: Şok 16-22 Ekim 2024 güncel aktüel kataloğu

        Bu hafta Şok'a mutfak ve yatak odası takımı geliyor: Şok 16-22 Ekim aktüel kataloğu

        Şok, 16-22 Ekim arasında geçerli olacak güncel aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta aktüelde öne çıkan ürün mutfak ve yatak odası takımı oldu. Öte yandan, beyaz eşya, bebek yatağı, mobilya, bebek malzemeleri gibi farklı yüzlerce ürün de katalogta yerini aldı. İşte, Şok 16-2 Ekim 2024 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 13:23 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:23
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        1

        Şok, 16-22 Ekim tarihlerinde geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta da yüzlerce farklı ürün müşterilere sunuldu. Bu hafta mutfak ve yatak odası takımı başta olmak üzere bebek malzemeleri, temizlik ürünleri, beyaz eşya, tıraş makinesi ve mobilya şubelerdeki yerini aldı. İşte, Şok 16-22 Ekim 2024 aktüeli...

        2

        ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 16-22 EKİM 2024

        Bebek Nevresim Seti - 199 TL

        Anne Yanı Bebek Yatağı - 309 TL

        Bebek Yorganı - 149 TL

        Peluş Çocuk Yastık - 239 TL

        Bebek Yastığı - 49,95 TL

        Keçe Organizer - 59,95 TL

        Mama Tabağı Silikon Vakumlu - 129 TL

        3

        Alpina Beyaz Ankastre Set - 6.299 TL

        Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set - 6.999 TL

        Arzum Tea Blend Çay Makinesi - 1.299 TL

        Fisher Price Köpekçiğin Oyun Macerası - 349 TL

        Fisher Price Renkli Bloklar - 299 TL

        Baby Alive Yüzücü Bebeğim - 399 TL

        Gokidy Bultak Kaplumbağa - 119 TL

        4

        Altus Al 306 B Tezgah Altı Mini Buzdolabı - 8.099 TL

        Altus Al 454 X 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.999 TL

        Samsung WW70T4020CE Çamaşır Makinesi - 13.799 TL

        Aqua 3413 A+ Plus Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı - 2.999 TL

        Philips 7000 MG7950/15 15'i 1 Erkek Bakım Seti - 2.099 TL

        5

        Ankastre Modülü Beyaz - 1.549 TL

        Safir Meşe Yatak Odası Takımı - 9.999 TL

        Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı - 3.999 TL

        Köyceğiz Mutfak Beyaz - 7.399 TL

        Enkel ASP. Modüllü Mutfak - 6.599 TL

        6

        Dabi Kitaplık - 749 TL

        Dafne Kitaplık - 2.999 TL

        Star Çalışma Masası - 1.599 TL

        Orkide Çalışma Masası - 2.199 TL

        Corner Bar Masası - 2.099 TL

        Fora Ayakkabılık - 1.699 TL

        7

        Mis Tam Yağlı İnek Peyniri - 129 TL

        Sütaş/İçim Tam Yağlı Kaymaksız Yoğurt - 39,90 TL

        Bizim Vatan Haşlanmış Barbunya - 23,90 TL

        Ülker Hobby Krem Çikolata - 49,90 TL

        Aytaç/Sultan/Müslümoğlu Geleneksel Dana Pastırma - 159 TL

        Carte D’or Classic Dondurma Çeşitleri - 109 TL

        Ülker Napoliten - 17,50 TL

        Sprite Pet - 35 TL

        8

        Mon Amour Aloe Vera Lip Oil - 59,90 TL

        Sleepy Natural Bebek Bezi - 99 TL

        Dermokil Dökülme Karşıtı/Kepeğe Karşı Şampuan - 69,90 TL

        Duru Fresh Banyo Sabunu - 71 TL

        Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu - 69,90 TL

        Mintax Bulaşık Makinesi Tableti - 176 TL

        Omo Active Oxygen Toz Deterjan - 269 TL

        9
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