Bu hafta Şok'a mutfak ve yatak odası takımı geliyor: Şok 16-22 Ekim aktüel kataloğu
Şok, 16-22 Ekim arasında geçerli olacak güncel aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta aktüelde öne çıkan ürün mutfak ve yatak odası takımı oldu. Öte yandan, beyaz eşya, bebek yatağı, mobilya, bebek malzemeleri gibi farklı yüzlerce ürün de katalogta yerini aldı. İşte, Şok 16-2 Ekim 2024 aktüeli...
Şok, 16-22 Ekim tarihlerinde geçerli olacak aktüelini yayınladı. Bu hafta da yüzlerce farklı ürün müşterilere sunuldu. Bu hafta mutfak ve yatak odası takımı başta olmak üzere bebek malzemeleri, temizlik ürünleri, beyaz eşya, tıraş makinesi ve mobilya şubelerdeki yerini aldı. İşte, Şok 16-22 Ekim 2024 aktüeli...
ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 16-22 EKİM 2024
Bebek Nevresim Seti - 199 TL
Anne Yanı Bebek Yatağı - 309 TL
Bebek Yorganı - 149 TL
Peluş Çocuk Yastık - 239 TL
Bebek Yastığı - 49,95 TL
Keçe Organizer - 59,95 TL
Mama Tabağı Silikon Vakumlu - 129 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set - 6.299 TL
Alpina Airfryer Özellikli Ankastre Set - 6.999 TL
Arzum Tea Blend Çay Makinesi - 1.299 TL
Fisher Price Köpekçiğin Oyun Macerası - 349 TL
Fisher Price Renkli Bloklar - 299 TL
Baby Alive Yüzücü Bebeğim - 399 TL
Gokidy Bultak Kaplumbağa - 119 TL
Altus Al 306 B Tezgah Altı Mini Buzdolabı - 8.099 TL
Altus Al 454 X 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.999 TL
Samsung WW70T4020CE Çamaşır Makinesi - 13.799 TL
Aqua 3413 A+ Plus Kapalı Kasa Su Arıtma Cihazı - 2.999 TL
Philips 7000 MG7950/15 15'i 1 Erkek Bakım Seti - 2.099 TL
Ankastre Modülü Beyaz - 1.549 TL
Safir Meşe Yatak Odası Takımı - 9.999 TL
Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı - 3.999 TL
Köyceğiz Mutfak Beyaz - 7.399 TL
Enkel ASP. Modüllü Mutfak - 6.599 TL
Dabi Kitaplık - 749 TL
Dafne Kitaplık - 2.999 TL
Star Çalışma Masası - 1.599 TL
Orkide Çalışma Masası - 2.199 TL
Corner Bar Masası - 2.099 TL
Fora Ayakkabılık - 1.699 TL
Mis Tam Yağlı İnek Peyniri - 129 TL
Sütaş/İçim Tam Yağlı Kaymaksız Yoğurt - 39,90 TL
Bizim Vatan Haşlanmış Barbunya - 23,90 TL
Ülker Hobby Krem Çikolata - 49,90 TL
Aytaç/Sultan/Müslümoğlu Geleneksel Dana Pastırma - 159 TL
Carte D’or Classic Dondurma Çeşitleri - 109 TL
Ülker Napoliten - 17,50 TL
Sprite Pet - 35 TL
Mon Amour Aloe Vera Lip Oil - 59,90 TL
Sleepy Natural Bebek Bezi - 99 TL
Dermokil Dökülme Karşıtı/Kepeğe Karşı Şampuan - 69,90 TL
Duru Fresh Banyo Sabunu - 71 TL
Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu - 69,90 TL
Mintax Bulaşık Makinesi Tableti - 176 TL
Omo Active Oxygen Toz Deterjan - 269 TL