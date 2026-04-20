Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bu ilçede öğrenciler fatura ödemiyor | Son dakika haberleri

        Bu ilçede öğrencilerin tüm faturalarını belediye ödüyor

        Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tamamını karşılıyor. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitim yolculuğu boyunca gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz bu desteğimizi, 4 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 18:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu ilçede öğrenciler fatura ödemiyor
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödüyor.

        Eğitime yönelik destekleri ve projeleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi:

        "Canik'imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Eğitim yolculuğu boyunca gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Canik'imizde ikamet eden üniversite öğrencilerimizin elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tamamını karşılamaya devam ediyoruz.

        Hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz bu desteğimizi, 4 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Eğitim dostu belediye ünvanımızla eğitime yönelik örnek projelerimize ve öğrencilerimize yönelik destek programlarımıza yenilerini ekliyoruz."

        #samsun haberleri
        #Canik Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
