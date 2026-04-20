Bu ilçede öğrenciler fatura ödemiyor

Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödüyor.

Eğitime yönelik destekleri ve projeleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, şunları söyledi:

"Canik'imizde eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz. Eğitim yolculuğu boyunca gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Canik'imizde ikamet eden üniversite öğrencilerimizin elektrik, su ve doğal gaz faturalarının tamamını karşılamaya devam ediyoruz.

Hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim bütçelerine katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz bu desteğimizi, 4 yılı aşkın bir süredir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Eğitim dostu belediye ünvanımızla eğitime yönelik örnek projelerimize ve öğrencilerimize yönelik destek programlarımıza yenilerini ekliyoruz."