Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Bu ilçelere dikkat! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 25 Temmuz İSKİ su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 25 Temmuz Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İstanbullular arıza, bakım ve onarım nedeniyle kesinti yaşayacak ilçeleri araştırıyor. 25 Temmuz 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Bu ilçelere dikkat! Son dakika: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 25 Temmuz İSKİ su kesintisi açıklaması

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 25 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 25 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

25 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.07.2021 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yenidoğan Mah,Yunusemre Mah,Hilal Mah,Merve Mah,Mevlana Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Yenidoğan 1 Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır
Başlama Tarihi : 25.07.2021 10:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lise (LGS) tercih sonuçları 2021 açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınavı ne zaman? 2021 ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu! Bursluluk sınavı konuları
GÜNDEM 2021 Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika: Ataşehir'de belediye otobüsü yandı
GÜNDEM Ataşehir'de otobüsü yangını panik yarattı
MEYDAN DAYAĞI! Son dakika: Bahçelievler'de hırsızlık şüphelisi kaçamadı - VİDEO HABER
GÜNDEM Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı! Poşetinden bıçak ...
GÖRENLER ŞAŞTI... Son dakika: İzmit Körfezi'nin rengi değişti
GÜNDEM İzmit Körfezi'nin rengi değişti!
SON DAKİKA: Yürekler ağza gelmişti! Sabiha Gökçen'deki kazayla ilgili rapor tamam
GÜNDEM Sabiha Gökçen'deki kazanın raporu bitti
SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU uyarası: 4 bölgeye yağmur geliyor - Meteoroloji
GÜNDEM 4 bölgede sağanak yağış uyarısı
Son dakika... FECİ KAZA: Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü
GÜNDEM İzmir'de akılalmaz kaza
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası
GÜNDEM Üniversite adaylarının gözü ÖSYM'de!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
GÜNDEM Şehit askerler için başsağlığı