Bu kadarına pes! Çekiciyle saldırdı! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'de korna tartışması çıktı. Çok öfkelenen çekici sürücüsü iddiaya göre baba ile oğula bıçak ve levye ile saldırmaya kalktı. En sonunda da aracını üstlerine sürüp ezmeye çalıştı.

Habertürk Giriş: 15.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:02 facebook

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