İstanbul'un hayat kurtaran kadın sürücüleri

Motorlu Ambulans sürücüsü Sevinç Keskinoğlu, motosiklet kullanma tutkusu olduğunu ifade ederek, ambulans servisinde yaklaşık dokuz yıldır görev yaptığını söyledi.

ÖNCE ŞAŞIRIYOR SONRA TAKDİR EDİYORLAR

Keskinoğlu, sağlıkçı olarak başladığı bu meslekte verilen eğitimden sonra sürücü olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Motosiklet kullanmak benim için bir tutku. Bu tutkuyu da mesleğimde kullandığım için çok mutluyum. Kadınlar her işin üstesinden gelir. Sahada olumlu ve olumsuz yönlerini görebiliyoruz tabii ki. İnsanlar önce bir şaşırıyorlar, sonra da takdir ediyorlar. İnsanlardan daha fazla duyarlı olmalarını istiyoruz. Zaten bu mesleğin zorluğuyla karşı karşıyayız. Biz bu mesleğe iş gözüyle bakmıyoruz, görev bilinciyle yaklaştığımız için zorlukları tolere edebiliyoruz. Sadece sürücülerden, halkımızdan bize karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

"GERİ DÖNÜŞLER BENİ DAHA ÇOK MOTİVE EDİYOR"

Gelen olumlu geri dönüşlerin kendisine motive olduğunu söyleyen ambulans sürücüsü Esma Dandıl ise "Yaklaşık 13 senedir bu mesleği yapıyorum. Son beş senedir de ambulans sürücülüğü yapıyorum. Çok seviyorum ambulans sürmeyi ve çevreden aldığım geri dönüşler beni daha çok motive ediyor. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz. Tebrik ediyorlar, 'helal olsun' diyorlar. 'İlk defa kadın sürücü gördük' diyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası.

İstanbul fermuar tekniği maalesef ki çok iyi uygulanmamakta. Bu konuda vatandaşlardan yardımcı olmalarını talep ediyoruz. bu konuda bize ne kadar yardımcı olabilirlerse seviniriz" diye konuştu.