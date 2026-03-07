Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık İstanbul'un hayat kurtaran kadın sürücüleri - Haberler | Sağlık Haberleri

        İstanbul'un hayat kurtaran kadın sürücüleri

        Motorlu ambulans ve ambulans direksiyonunda görev yapan kadın sağlık çalışanları, özverileriyle çalışıyor. Yıllardır sahada çalışan iki sağlık görevlisi hem mesleklerine olan sevgilerini hem de kadınların her alanda başarılı olabileceğini gözler önüne seriyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 13:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un hayat kurtaran kadın sürücüleri
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Motorlu Ambulans sürücüsü Sevinç Keskinoğlu, motosiklet kullanma tutkusu olduğunu ifade ederek, ambulans servisinde yaklaşık dokuz yıldır görev yaptığını söyledi.

        ÖNCE ŞAŞIRIYOR SONRA TAKDİR EDİYORLAR

        Keskinoğlu, sağlıkçı olarak başladığı bu meslekte verilen eğitimden sonra sürücü olduğunu belirtti ve şöyle konuştu: "Motosiklet kullanmak benim için bir tutku. Bu tutkuyu da mesleğimde kullandığım için çok mutluyum. Kadınlar her işin üstesinden gelir. Sahada olumlu ve olumsuz yönlerini görebiliyoruz tabii ki. İnsanlar önce bir şaşırıyorlar, sonra da takdir ediyorlar. İnsanlardan daha fazla duyarlı olmalarını istiyoruz. Zaten bu mesleğin zorluğuyla karşı karşıyayız. Biz bu mesleğe iş gözüyle bakmıyoruz, görev bilinciyle yaklaştığımız için zorlukları tolere edebiliyoruz. Sadece sürücülerden, halkımızdan bize karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

        REKLAM

        "GERİ DÖNÜŞLER BENİ DAHA ÇOK MOTİVE EDİYOR"

        Gelen olumlu geri dönüşlerin kendisine motive olduğunu söyleyen ambulans sürücüsü Esma Dandıl ise "Yaklaşık 13 senedir bu mesleği yapıyorum. Son beş senedir de ambulans sürücülüğü yapıyorum. Çok seviyorum ambulans sürmeyi ve çevreden aldığım geri dönüşler beni daha çok motive ediyor. Genelde olumlu tepkiler alıyoruz. Tebrik ediyorlar, 'helal olsun' diyorlar. 'İlk defa kadın sürücü gördük' diyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor açıkçası.

        İstanbul fermuar tekniği maalesef ki çok iyi uygulanmamakta. Bu konuda vatandaşlardan yardımcı olmalarını talep ediyoruz. bu konuda bize ne kadar yardımcı olabilirlerse seviniriz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, medya temsilcileri ile iftar programında gündemdeki konulara dair soruları yanıtladı. Konuşmasında, "İmralı statü sorunu" sorusuna yanıt veren Gürlek, "Orada Yüce Meclisimiz ne tür düzenleme yapacak bilmiyoruz. Statü sorunu ile ilgili ben de basından takip ediyorum. Onu bi...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        30 milyon TL'lik fabrika soygunu güvenlik kamerasında!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        Emekli aylığı borçlanma ile artar mı?
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!