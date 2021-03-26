O kentte 5 yıldır kadın cinayeti yok! 0:00 / 0:00

İHA

Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerinin haritası çıkarıldı. Ardahan, Artvin, Bitlis, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kırklareli, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Yalova 2020’de kadın cinayetlerinin hiç yaşanmadığı kentler arasında yer aldı.

ARTVİN'DE KADIN CİNAYETİ İŞLENMİYOR

İHA'da yer alan habere göre Artvin Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Yeşim Güner, Artvin'in Türkiye geneli iller arasında kıyaslama yapıldığında kadın cinayetlerinin en az yaşandığı üç ilden biri olduğunu ifade etti.

"ESNAFIMIZIN YARIDAN FAZLASI KADIN"

2016 yılından günümüze Artvin’de kadın cinayeti işlenmediğini ifade eden Güner, “Cinayetin olmaması kadına yönelik şiddetin olmadığı anlamına gelmiyor. Türkiye genelinde bir kıyaslama yapıldığında az yaşanan iller arasında olduğu doğru. Kadınlar Artvin’de önemli rol oynamakta. Artvin’de kadınlar her alanda görmemiz mümkün, esnaflarımızın yarısından çoğu kadınlardan oluşmakta" dedi.

"ŞEHRİN KÜLTÜREL YAPISIYLA DA İLGİLİ"

Artvin Baro Başkanı Av. Ali Uğur Çağal ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artvin’de 5 yıldır kadın cinayetinin yaşanmamış olması sevindirici. Artvinliler içinde onur verici bir durum. Artvin, Türkiye’nin marka illerinden bir tanesi. Nüfusu az, küçük bir şehir ama özgür ağırlığı fazla olan bir kenttir. Kadın cinayetlerinin az olmasının birinci nedeni, ilimizin kültürel yapısının büyük etkisi var. Ekonomik yapısı zayıf olsa da çok eskilerden gelen çağdaş demokratik bir anlayışa sahip olması.

"OKUMA ORANI YÜZDE 100'E YAKINDIR"

Kadına olan saygı çok önemli, okuma oranı yüzde yüzlere yakındır, bunun da büyük etkisi vardır. Artvinli'nin yetiştiriliş kültüründe kadının ayrı bir yeri var. Bu cinayetlerin olmasında en büyük sebeplerden bir tanesi. Ama tabi ki üzüntüyle karşılıyoruz ki ülkemizde bu sayı oldukça yüksek hatta her gün bir kadın cinayeti haberiyle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.