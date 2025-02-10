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        Haberler Magazin Bu kez 'James Bond' dolandırıcılığı gerçekleştirildi - Magazin haberleri

        Bu kez 'James Bond' dolandırıcılığı gerçekleştirildi

        Dolandırıcılar, yapay zekânın tüm nimetlerinden faydalanıyor. Sinemanın' James Bond'larından Pierce Brosnan'ın yapay zekâyla üretilen görüntüleri, dolandırıcılık vakasında kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 09:59 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:07
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        'James Bond' dolandırıcılığı
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        Yapay zekâ kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları iyiden iyiye artmaya başladı. Bunun son örneği sinemanın '007 James Bond'u Pierce Brosnan ile yaşandı.

        Şöyle ki;

        İngiltere'nin Nottingham şehrindeki bir sanat galerisinin sahibi Simone Simms, aynı zamanda ressam olan 71 yaşındaki Pierce Brosnan'ın resimlerini sergilemek istedi. Bunu duyan dolandırıcılar, Brosnan kimliğiyle Simms ile irtibata geçti. Karşılıklı mesajlaşmalar sonrasında yapay zekâyla üretilen bir görüntülü konuşma bile gerçekleştirildi.

        Sözüm ona Pierce Brosnan, resimlerinin sergilenmesini kabul etti. Simone Simms, Brosnan'ı sergiye davet etti ve sordu; "Sizinle bir tanışma organizasyonu da düzenleyebilir, bunun için bilet satabilir miyim?"

        Sahte Pierce Brosnan; "Tamam, olur" deyince Simone Simms, sinemanın 'James Bond'larından biriyle tanışmak isteyenlere yaklaşık 20 bin Sternlik bilet sattı.

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        Kendisiyle tanışmak izin bilet satıldığını öğrenen gerçek Pierce Brosnan, avukatları aracılığıyla Simone Simms'e bir ihtarname göndererek etkinliğin iptal edilmesini istedi. Dolandırıldığını anlayan Simms, tanışma etkinliğini iptal ederken bilet ücretlerini iade etti. Ayrıca da sanat galerisini kapatmak zorunda kaldı.

        Pierce Brosnan, konuyla ilgili açıklamada bulunarak; "Ben sanatseverlerle tanışmak için asla para almam. İnsanların kandırılması yanlış" dedi.

        Ünlü oyuncuların adları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarından birine de Brad Pitt'in adı karışmıştı. 53 yaşındaki Anne adındaki Fransız bir mimar kadın, sahte Pitt görüntüsüyle 830 bin Euro dolandırılmıştı. Söz konusu dolandırıcılık vakası şöyle gerçekleşmişti. sahte Brad Pitt, gönderdiği mesajlarda Anne'ye âşık olduğunu, ilişki yaşamak istediğini söyledi. Anne de mesajlaştığı kişinin gerçek Brad Pitt olduğunu sanarak kendisinden istenen paraları dolandırıcılara göndermişti.

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