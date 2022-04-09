Bu köyün öyle bir özelliği var ki... Her taşın altından su çıkıyor!

Bu köyün öyle bir özelliği var ki... 0:00 / 0:00

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurttaki yer altı su kaynaklarında ciddi kuraklık endişesi yaşanıyor.

İHA'nın haberine göre genel müdürlüğün geçtiğimiz yıl yayınladığı kuraklık haritasında Sivas kuvvetli kuraklık yaşanan bölgeler arasında gösterildi.

Sivas’ta yeraltı su kaynaklarında ciddi kayıplar yaşanırken, kentin Kangal ilçesine bağlı Tekke köyünün dört bir yanından adeta su fışkırıyor.

DOKTOR BALIKLAR DA GELİYOR

Köydeki evlerin temelinden bile su çıkıyor. Öyle ki yer altından gelen selenyumlu suya, zaman zaman zaman sazangiller familyasından olan, ilçede doktor balıklar olarak adlandırılan balıklar da geliyor.

Köy, sahip olduğu su kaynakları ve çevresinde oluşan bitki örtüsü ile zamanını doğa ile iç içe geçirmek isteyenlere ve piknikçilere ev sahipliği yapıyor.

"KORUMAK İÇİN HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUM"

Köy muhtarı Haydar Ülger, köyün her tarafından su çıktığını belirtip, “Köyümüzde çıkmakta olan su kaynakları ilkbaharda artar, sonbaharda azalır. Köyümüzün her tarafından su çıkıyor. Bu güzelliği korumamız için herkesten destek bekliyorum.

Köyümüze piknik yapmak için geliyorlar. Gelen misafirlerden buradaki çöplerini götürmelerini rica ediyoruz. Götürmezlerse biz kendimiz temizliyoruz. Bizim köyümüzde 'su teremiz' var. Burada çıkan suyla oluşuyor. Kangal ilçesinde bu bitkiyi yemeyen insan yoktur. Hatta bu terenin şifalı olduğunu söyleyenler de var. Su, yer altından kaynaklı geliyor, doğal içilebilen bir su. Suyla birlikte yerin altından balıklar da gelebiliyor” dedi.