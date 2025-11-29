Habertürk
        Bu kurallar mantığı aşıyor! Dünyanın en ilginç trafik kuralları!

        Trafik kuralları çoğu zaman güvenlik amaçlıdır, ancak bazı ülkelerde öyle tuhaf düzenlemeler var ki ilk duyduğunuzda gerçek olduğuna inanmak zor. Farklı coğrafyaların kültürel bakış açılarını yansıtan bu kurallar, yolculuk planlayanları şaşırtabilir. İşte detaylar!

        Giriş: 29.11.2025 - 08:30 Güncelleme: 29.11.2025 - 08:30
        1

        Dünyanın dört bir yanında uygulanan trafik yasaları çoğunlukla benzer olsa da, bazı ülkelerde sürücülerin uyması gereken kurallar mantık sınırlarını zorluyor. Bu örnekler hem kültürel farklılıkları hem de yerel alışkanlıkları ortaya koyuyor. İşte detaylar...

        2

        HAYVANLARIN ÖNCELİĞİ — ÖRDEKLERİ BEKLETMEK SUÇ

        Fransa’nın bazı bölgelerinde yola çıkan bir ördek sürüsünü beklemeden geçmek ceza sebebi. Hayvanların “trafik hakkı” var ve sürücü geçmeye kalkarsa kamu düzenini bozmuş sayılıyor. Aynı kural İngiltere'de kazlar ve kuğular için de geçerli. Kuğu, devlet malı kabul edildiğinden cezası ekstra ağır.

        3

        GÜRÜLTÜ, SAAT VE GÜN ESASLI KISITLAMALAR İSVİÇRE

        Bazı ülkelerde trafik düzenlemeleri tamamen toplumsal normlara göre şekilleniyor. İsviçre’de araç kapısını sertçe çarpmak yasak; gürültü kirliliğini önlemek için uygulanıyor.

        4

        PLAKANIZA GÖRE SEYAHAT MANILA

        Öte yandan Manila’da plaka numarasının son rakamına göre bazı günler trafiğe çıkmak yasak. Bu sistem, yoğunluğu ve hava kirliliğini azaltmak için geliştirilmiş.

        5

        KARANLIKTA FAR YAKMAK YASAK — İSVEÇ VE NORVEÇ KÖYLERİ

        Bazı kırsal bölgelerde gece uzun far açmak yasak çünkü kuzey bölgelerinde yaşayan ren geyiklerinin ani ışıkla panikleyip kazaya yol açtığı görülmüş. Bu yüzden sürücüler gece neredeyse karanlıkta ilerlemek zorunda kalıyor.

        6

        ARABADA ÇİZGİ ROMAN OKUMAK YASAK ABD EYALETLERİ

        ABD’nin bazı eyaletlerinde ise çok daha spesifik yasaklar var: Oklahoma’da araç içinde çizgi roman okumak yasak.

        7

        SİYAH ARABAYLA PAZAR GÜNÜ ÇIKMAK YASAK — MACARİSTAN ESKİ KANUNU

        Artık çok uygulanmasa da bazı bölgelerde siyah araba pazar günleri yasaktı. Gerekçe: Cenaze araçlarıyla karışmaması ve “kötü şans” algısını önlemek.

        8

        ARABANIN ALTINI KONTROL ETME ZORUNLULUĞU — DANİMARKA

        Sürücü, araca binmeden önce aracın altında çocuk ya da bir canlı olup olmadığını kontrol etmek zorunda. Bu, eski dönemlerde çocukların saklanma alışkanlıklarından doğmuş bir kural.

