Bu kurallar mantığı aşıyor! Dünyanın en ilginç trafik kuralları!

Dünyanın dört bir yanında uygulanan trafik yasaları çoğunlukla benzer olsa da, bazı ülkelerde sürücülerin uyması gereken kurallar mantık sınırlarını zorluyor. Bu örnekler hem kültürel farklılıkları hem de yerel alışkanlıkları ortaya koyuyor. İşte detaylar...