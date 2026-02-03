Habertürk
        "Bu mutabakat herkesin kazandığı bir uzlaşı metni"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakata ilişkin, "Bu mutabakat aslında herkesin kazandığı bir uzlaşı metnidir. Belki Suriye devletinin de dediği gibi olmadı, Kürtlerin de tam istediği gibi olmadı ama hem Suriye'nin hem Kürtlerin kazanacakları bir metindir." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 03.02.2026 - 15:52
        "Herkesin kazandığı bir uzlaşı metni"
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakata değinerek, atılan adımın Suriye'nin demokratik geleceği için hayırlı olmasını diledi.

        AA'da yer alan habere göre mutabakatın sahadaki yansımasına bakmak gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Bu mutabakat aslında herkesin kazandığı bir uzlaşı metnidir. Belki Suriye devletinin de dediği gibi olmadı, Kürtlerin de tam istediği gibi olmadı ama hem Suriye'nin hem Kürtlerin kazanacakları bir metindir." ifadesini kullandı.

        Suriye'de ilan edilen kademeli entegrasyon sürecinin demokratik dengeyi güçlendireceğini söyleyen Bakırhan, kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve insanların ölmemesinin en önemli kazanım olduğunu dile getirdi.

        Mutabakatı bir "başlangıç" olarak nitelendiren Bakırhan, "Bu mutabakatın demokratik ruhu tüm Suriye halklarına, inançlarına da yayılmalıdır. DEM Parti olarak bu anlaşmayı destekliyoruz. Uygulama aşamasında müzakereyi büyüten, halkların iradesini koruyan ve Suriye'nin ortak geleceğine hizmet eden her adımın yanında olacağımızı, elimizden gelen her tür desteği sağlayacağımızı tekrarlıyoruz." açıklamasında bulundu.

        Suriye'de sağlanan anlaşmada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "tavrı ve duruşunun" etkili olduğunu iddia eden Bakırhan, kendilerine düşen önemli görevin "demokratik çözüm perspektifine sahip çıkmak ve en güçlü bir şekilde devam ettirmek" olduğunu söyledi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına değinen Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin sözünü ettiği umut hakkı, kayyum utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye bizim de talebimizdir. Sayın Bahçeli'nin bu tespitleri önemli ve değerlidir. Bunun muhatabı iktidardır, artık iktidar Sayın Bahçeli'nin dediği bu konularda gecikmeden adım atmalıdır." görüşünü paylaştı.

        Bakırhan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında yazılacak raporun güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olması gerektiğini belirtti.

        Konuşmasının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine, "Umarım en kısa sürede Sayın Bahçeli'nin dile getirdiği bu talepler hayat bulur." yanıtını verdi.

