"Bu mutabakat herkesin kazandığı bir uzlaşı metni"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakata değinerek, atılan adımın Suriye'nin demokratik geleceği için hayırlı olmasını diledi.

AA'da yer alan habere göre mutabakatın sahadaki yansımasına bakmak gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Bu mutabakat aslında herkesin kazandığı bir uzlaşı metnidir. Belki Suriye devletinin de dediği gibi olmadı, Kürtlerin de tam istediği gibi olmadı ama hem Suriye'nin hem Kürtlerin kazanacakları bir metindir." ifadesini kullandı.

Suriye'de ilan edilen kademeli entegrasyon sürecinin demokratik dengeyi güçlendireceğini söyleyen Bakırhan, kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve insanların ölmemesinin en önemli kazanım olduğunu dile getirdi.

Mutabakatı bir "başlangıç" olarak nitelendiren Bakırhan, "Bu mutabakatın demokratik ruhu tüm Suriye halklarına, inançlarına da yayılmalıdır. DEM Parti olarak bu anlaşmayı destekliyoruz. Uygulama aşamasında müzakereyi büyüten, halkların iradesini koruyan ve Suriye'nin ortak geleceğine hizmet eden her adımın yanında olacağımızı, elimizden gelen her tür desteği sağlayacağımızı tekrarlıyoruz." açıklamasında bulundu.