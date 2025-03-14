Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada! | Son dakika haberleri

Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada! | Son dakika haberleri

Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada! Tokat'ın Zile ilçesinde, 44 yaşındaki A.A.'nın bir koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntüler sonrası A.A. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:04 facebook

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