Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
Tokat'ın Zile ilçesinde, 44 yaşındaki A.A.'nın bir koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntüler sonrası A.A. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor
Tokat'ta insanın tüylerini diken diken eden olay, dün saat 16.30 sıralarında Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde yaşandı.
ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI
DHA'daki habere göre A.A. (44) isimli bir erkeğin, kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Görüntüde A.A. koyunun üzerine çıkıp, defalarca yumrukla vurduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
HAYVANA EZİYETTEN GÖZALTINDA
Yapılan incelemeler sonucunda A.A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.