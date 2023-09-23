Bu resim sayesinde bilinçaltınızla konuşun! İlk gördüğünüz şey hakkınızda çok şey söylüyor

Bu resim sayesinde bilinçaltınızla konuşun! İlk gördüğünüz şey hakkınızda çok şey söylüyor

Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimse veriye dayanmaz.

Bu resme baktığınızda ne görüyorsunuz? Cevabınızı seçtiyseniz analizlere geçelim.

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İLK KIZI GÖRDÜYSENİZ;

Çocukluğunuzdan beri bastırılmış korkularınız olabilir. Bir çocuğun zihninde onu etkileyebilecek birçok farklı olay vardır. Ancak bunlar doğru şekilde açıklanmazlarsa yetişkinlikte bağımlılık, korku, uygunsuz arzular, bilişsel kalıplar gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Duygusal gelişiminiz için annenizle olan ilişkiniz önemlidir. Annenizden uzakta çok fazla zaman geçirmek zorunda kaldıysanız veya büyürken çok fazla sevgi görmediyseniz, bilinçsiz korkularınız olması muhtemeldir. Bu, karar verme ve sorumluluk alma yeteneğini etkileyebilir.

Bu aynı zamanda bebekken, perinatal aşamada, hatta doğum veya gebelik sırasında da gerçekleşebilir.