AVNİ YILDIRIM VE MENAJERİ AHMET ÖNER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hakem kararlarının ardından kaybedilen maça itiraz ettiklerini ve Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman'ın Türkiye'ye geleceğini ifade eden Ahmet Öner, "İlk rauntlarda ben Avni'nin zorlanacağını tahmin etmiştim. Dirrel hızlı bir adam. Boyu ve kolları da uzun. Avni maçlarda sonradan ısınıyor.

İlk 3 raundu atlattıktan sonra açılıyor. Zaten rakipleri de Avni'nin güçlü ve azimli olduğunu hissediyorlar. Biz Meksika'ya gidip karara itiraz ettik. Federasyonun ana merkezi Meksika'da. Başkan Mauricio Sulaiman ile de görüştük. Ancak 16 kişilik bir yönetim var. Başkan bizim gibi düşünebilir ancak demokrasi var. Oylama süreci var. Bir de 16 Mart'ta dopingden ceza almış eski şampiyon David Benavidez, onun da bir itirazı var. O da 'Benim 16 Mart'ta cezam doldu ve maç yaptım. Bende bu kemeri istiyorum' demiş. Direll ile Avni'nin maçından böyle bir sonucun çıkması bir önceki şampiyonu da rahatsız etti.

Burada 3 kişi kemer istiyor. Federasyon da burada sıkışmış bir durumda. Adil bir karar istiyor. Biz burada sebeplerimizi açıkladık. Federasyon başkanı pazar günü Türkiye'ye gelecek. Pazartesi günü de Türk basınına açıklama yapacak. Çünkü Türkiye'nin ciddi bir boks seven kesim var. Pazartesi günü toplantı da konuşacağını iletti" diye konuştu.

"ORTA HAKEMDEN RAHATSIZ OLDUM"

Karşılaşma öncesinde iki Amerikalı hakemin yer almasından çekindiğini belirten Öner," İki Amerikalı hakemden rahatsızlık duymuştum. Korkum vardı ancak çok kötü yönetmediler. Bir rauntta Avni'yi geride görmüşler bana sorsan o rauntta öndeydi. Ama 8 ve 9'uncu raundu Avni'ye vermeleri bana bir işaret gibi geldi. Bence 10'uncu raundu da vereceklerdi. 11 ve 12'de de Avni alırdı. Ben orta hakemden rahatsız oldum. Orta hakem WBC'nin hakemi değildi. Yerel Amerika Federasyon hakemiydi. Amerika'da boks profesyonel bir sektör. Orada her eyaletin kendine ait bir federasyonu var. WBC'de bunlarla uyum sağlamak zorunda. Bütün oyunu orta hakem yaptı. Maçı kesen de oydu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BOKSUN TEMELİ İYİ"

Türkiye'de boksun temelinin iyi olduğuna dikkat çeken Ahmet Öner, "Avni'den önce Türkiye boksunda Sinan Şamil Sam'ın olduğunu söyleyen Öner, "Birkaç tane daha çıktı sonrasında. Bunların hepsi Türk temelinden gelme. Türkiye'de boksun temeli iyi. İyi boksörler çıkabilir. Daha fazla Avni Yıldırım çıkabilir. Ancak bunun için ciddi bir sektör oluşması lazım. Tek bir Avni ile olmaz. Avni bir ilk yapar, şampiyon olur. Sonrasında bu iş büyüyebilir. Bunun devamı gelebilir. Ancak zaman istiyor. Önce Avni'nin başarılı olması lazım. Avni şu anda boksun idolü oluyor. Avni bunu birkaç yıl devam ettirirse Türkiye'de boks yol alabilir" dedi.

AVNİ YILDIRIM: BİZİ BAĞRINA BASAN HALKIMIZA GETİRMEK İÇİN UĞRAŞACAĞIM"

Karşılaşmanın planladıkları gibi gittiğini belirten Avni Yıldırım, "Biz maçtan önce antrenörlerle görüşüp konuştuğumuzda ilk 5 raunt geçtiğimiz zaman biz bu maçı alırız demiştik. Maçta planı kurmuştuk. Onların hedefi de bizi ilk rauntlarda üstümüzde baskı kurup, devirmekti. Bizde buraları iyi atlattık, taktiğimiz tuttu. Havaalanında çok güzel karşılandım. Gördüm ki biz bir altın kemer kaybettik ama halkımızı kazandık. Şu anda rövanşı bekliyoruz. İnşallah rövanşı kazanıp gerçek altın kemeri halkımıza getiririz. Gördüm ki halkımız bu onuru, gururu, altın kemeri hak ediyor. İnşallah bunu da başarabilirim. Potansiyel var, sadece gelecek kararları bekliyoruz. Gelecek planlara göre planı, programı yapıp altın kemeri bizi coşkuyla karşılayıp, bağrına basan halkımıza getirmek için uğraşacağım" diye konuştu.