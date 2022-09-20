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Bu sezon bir başka Galatasaray var!

Tarihinin en kötü sezonlarını geçiren ve bir ara küme düşme korkusu da yaşayan Galatasaray yeni yönetim, yeni teknik heyet ve yeni futbolcu grubuyla bambaşka bir takım haline geldi! Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet alan Cimbom geriye düştüğü üç maçın ikisini çevirirken koşu mesafeleri, ikili mücadele, gol beklentisi gibi istatistik kalemlerinde de zirveye oynuyor!

Bu sezon bir başka Galatasaray var!

Sezona yeni yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubuyla başlayan Galatasaray geçen sezonun izlerini geride bırakıyor. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve bir ara küme düşme korkusu dahi yaşayan sarı-kırmızılılar, lige verilen ilk araya liderle aynı puanda girdi. Yedi haftalık performansın istatistiklere yansıyan kısmı da iştah kabartıcı...

GERİYE DÜŞTÜĞÜ ÜÇ MAÇIN İKİSİNİ ÇEVİRDİ

Yedi haftada beş galibiyet alan Galatasaray, 0-0'ın dışında 0-1'i de oynamaya başladı. Yedi haftanın üçünde 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar bu mücadelelerin ikisini çevirerek 3 puana uzanmayı başardı. Galatasaray, Gaziantep FK ve Kasımpaşa mücadelelerinde geriden gelerek galibiyete ulaşırken son ana kadar galibiyeti kovaladığı maçların çokluğu da taraftarını mutlu etti.

İNATÇI BİR TAKIM OLDU

Antalyaspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Konyaspor mücadelelerinde galibiyet gollerini 80'den sonra bulan Galatasaray, bu inatçı kimliğiyle gelecek haftalara dair iyi sinyaller verdi. Fiziksel açıdan diri kalan sarı-kırmızılılar, Konyaspor mücadelesinde 119 kilometre kat ederek bu sezonun en yüksek sayısına ulaştı. Sarı-kırmızılılar geride kalan 7 haftanın beşinde en az 110 kilometre kat etti. Futbolcuların kat ettikleri mesafe hem teknik heyet hem de camianın yüzünü güldürdü.

İKİLİ MÜCADELEDE ZİRVEYE OYNUYOR

Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da bireysel performanslar da yavaş yavaş yukarıya çıkarken sarı-kırmızılılar ikili mücadele kazanma yüzdesinde de ligin üst sıralarında bulunuyor. Geride kalan haftalarda 148 ikili mücadeleye giren sarı-kırmızılı futbolcular 78'ini kazanarak yüzde 52'lik orana ulaştı ve yüzde 53'le zirvede bulunan Fenerbahçe ve Konyaspor'u takip etti.

Haftalar ilerledikçe akan oyunda pozisyon zenginliği bulmaya başlayan, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun bireysel performansını da yukarıya çekmeye başlayan Galatasaray, bu sezon maç başına en çok pozisyon üreten ikinci takım oldu. 90 dakikada yaklaşık 9,2 pozisyon üreten sarı-kırmızılılar, 11,2 pozisyon yakalayan Fenerbahçe'yi takip etti. Okan Buruk ve öğrencileri maç başına 2.24 gol beklentisi yakalarken 90 dakikada 1.29 gol ortalaması yakaladı ve gol beklentisi ile gole çevirme endeksinde de Fenerbahçe'yi takip etti.

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