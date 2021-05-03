Bu Yaza Damga Vurmaya Hazırlanan "Cam Tavanlar" Dizisinden Romantik Tanıtım!

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, Kerem Çatay ve Ömer Özgüner ortaklığında kurulan Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Cam Tavanlar' keyifli hikayesiyle yaz döneminde izleyicilerin içini ısıtmaya geliyor.

İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın uyumu dikkat çekiyor.

Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminin Fehmi Öztürk'ün rejisiyle buluşacağı ve izleyenleri renkli, keyifli bir dünyanın içine çekecek dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

'Cam Tavanlar' çok yakında Show TV'de başlıyor...

İşte Cam Tavanlar'ın 2. Tanıtımı;