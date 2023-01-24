Haikin, "Bu ritmi korumak ve arkadaşlarla veya başka insanlarla sosyalleşmek gibi çözümler kötü havanın etkilerinden kurtulmak için önemli. Yaptığımız bütün çalışmalar gösteriyor ki sosyal ilişkilerimiz iyi olduğunda daha mutlu oluyoruz, hayatta daha iyi bir dengemiz oluyor." dedi.