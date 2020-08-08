Bubonik Veba nedir? Soruları Çin'de yeniden ortaya çıkmasının ardından merak konusu oldu. Koronavirüs salgını sonrasında Çin'de yeniden ortaya çıkan bubonik veba nedeniyle kırmızı alarm verildi. Çin'de bubonik veba nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

BUBONİK VEBA NEDİR?

Veba, dağ sıçanı gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu bir hastalık.

Hıyarcıklı veba ise hastalığın en yaygın şekli ve enfekte bir pirenin ısırmasından kaynaklanıyor.

Kara vebaya neden olan üç formdan biri olan bubonik veba, vücuda girdikten sonra 2-8 günlük kuluçka süresini takiben lenf bezlerinin şişmesi, ağrıması, yüksek ateş, titreme ve öksürükle kendini gösteriyor.

Kara veba veya kara ölüm olarak da bilinen bubonik veba, ilk belirtiler ortaya çıktığında derhal antibiyotik ile tedavi edilmezse yüzde 90 oranında ölümle sonuçlanıyor.