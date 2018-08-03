Bucheon 1995 - Seoul E-Land maçı rakamları

Bucheon 1995 ve Seoul E-Land, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:00. 30 puanlı Bucheon 1995 5. sırada bulunuyor, Seoul E-Land 23 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Bucheon 1995, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Seoul E-Land, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 241 kodlu maçı oynayanlar; Bucheon 1995 galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seoul E-Land galibiyet oranı 0.00.

Bucheon 1995 son haftadaki Korean Police müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Seoul E-Land ise Daejeon Citizen maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Bucheon 1995, 9 gol attı ve 13 gol yedi.

Seoul E-Land, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Seoul E-Land, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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