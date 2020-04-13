Buckingham Sarayı'nda kimler yaşıyor? sorusu aslında İngiltere Kraliyet ailesi ile ilgili detayları öğrenmek isteyenlerin gündeminde. Birleşik Krallık tarihinin sembol binalarından birisi olan Buckingham Sarayı, bugüne kadar pek çok değişim geçirmek zorunda kalmıştır. Buckingham Sarayı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BUCKINGHAM SARAYI'NDA KİMLER YAŞIYOR?

Buckingham Sarayı (İngilizce: Buckingham Palace),Birleşik Krallık hükümdarlarının yönetim merkezi ve Londra'daki ikametgahı. Westminster Şehri'nde bulunan saray sık sık devlet işlerinde ve yabancı devlet insanlarının ağırlanmasında kullanılır.

BUCKINGHAM SARAYI'NIN TARİHİ

150 yıl kadar özel mülk olan sarayın arazisinde 1703'te Buckingham Evi olarak adlandırılan Westminster Dükü'nün konağı bulunmaktaydı. 1763'te III. George tarafından Kraliçe Charlotte için alınan bina daha sonra "Kraliçenin Evi" olarak adlandırılmaya başlandı. 19. yüzyıl boyunca John Nash ve Edward Blore gibi mimarlarca genişletilen binaya eklemeler yapıldı. Saray 1837'de Kraliçe Victoria'nın tahta çıkmasının ardından Londra'daki ikametgahı oldu.

Saraya 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında yapılan son eklemelerde doğu cephesine kraliyet ailesinin halkı selamladığı balkon yapılmıştır. II. Dünya Savaşı'ndaki Alman bombardımanında yıkılan şapelin yerine Kraliyet Koleksiyonu'nun sergilendiği Kraliçe'nin Galerisi yapılmış ve 1962'de halka açılmıştır.