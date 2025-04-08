BUDO duyurdu! 4 seferi iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Giriş: 08.04.2025 - 17:26 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:26
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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