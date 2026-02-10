Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BUDO'nun 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 01:29 Güncelleme: 10.02.2026 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        BUDO'nun 8 seferi iptal edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

        Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 8 Şubat 2026 (İstanbul Havalimanı Oteli: Yolcuların Konaklama Talepleri Neler?)

        Yerli hava araçlarındaki hedefler neler? Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Ali Sarı oluyor.

        #HABER
        #budo
        #Bursa
        #son dakika
        #son dakika haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası