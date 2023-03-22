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Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

Futbol yaşantısını Parma'da sürdüren Gianluigi Buffon, Paris Saint Germain'den ayrılarak büyük hata yaptığını söyledi. 45 yaşındaki İtalyan kaleci o dönem yaşananları anlattı

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  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Buffon, Paris Saint Germain'i unutamadı.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    NELER OLDU? PSG, Mart 2019'da Buffon'a bir sonraki Şampiyonlar Ligi sezonunda ilk tercihleri olmayacaklarını bildirdi.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Bunun üzerine tecrübeli kaleci, şu anda West Ham'ın kalecisi olan ve o zamanlar PSG formasını giyen Alphonse Areola'nın yedeği olmayacağını ifade etti.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    İtalyan kaleci, şu anda bu kararının büyük bir hata olduğunu kabul etti ve sırf bu nedenden dolayı Fransa'dan ayrıldığını söyledi.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Buffon, Bobo TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    "Paris'teki deneyimim hayatımın en iyi serüveniydi. Her şey çok iyi giderken şu anda şunu söylemeliyim ki ayrılmak, muhtemelen kariyerimin en büyük hatasıydı.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Neden mi? Bana, 'Gigi, biz seninle çok mutluyuz, ama eskisi gibi Şampiyonlar Ligi'nde bizim ilk tercihimiz olmayacaksın!' dediler ve bana Areola'nın oynayacağını belirttiler.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Durdum ve kendi kendime dedim ki bu doğru değil. Bu kesinlikle, bana yapılan bir saygısızlık. Mart ayında geliyorsunuz ve bana, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağımı söylüyorsunuz.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Bunu bana nasıl söylersiniz? Futbol, böyle bir oyun değil!"
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    İtalyan kaleci, Paris'teki günlerine de dikkat çekerek, "Kendimi dünyanın merkezinde hissettim. İki ay içinde Fransızca konuştum. Sokaktaki insanlarla konuştum. En üst düzeyde bir profesyonelin ötesinde, kendimi çok iyi hissettim. Benim için en güzel deneyimdi. Bugün bile çocuklarım bana, neden Paris'ten ayrıldığımızı soruyor" diyerek Fransa'dan ayrıldığına pişman olduğunu açıkladı.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Buffon, 2019-20 sezonu öncesinde Juventus'a dönmeden önce PSG formasını toplamda 25 kez giydi.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Parisliler, o yaz Keylor Navas ile anlaştı ve kulübün as kalecisi Kosta Rikalı eldiven oldu.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Temmuz 2021'de çocukluk kulübü Parma'ya geri dönen Buffon, 45 yaşında olmasına rağmen Serie B'de mücadele ediyor.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Futbola 1994 yılında Parma'da başlayan Buffon 7 sene sonra Juventus'a transfer oldu. Tecrübeli file bekçisi 17 yıl Torino ekibinde forma giydikten sonra 2018-2019 sezonu için Paris Saint Germain'e imza attı.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Buffon, Paris ekibinde geçen 1 sezonun ardından tekrar Juventus'a döndü. Efsane kaleci siyah beyazlı takımın kadrosunda 2 yıl bulunduktan sonra 2021 yılında futbola başladığı Parma'ya döndü.
  • Buffon, kariyerindeki en büyük hatasını açıkladı: "Bunu bana nasıl söylersiniz?"

    Buffon Seri B'de mücadele eden Parma'da bu sezon 12 maçta forma giydi. Deneyimli kalecinin mavi sarılı kulüple 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor. (Goal)

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