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        Haberler Gündem 3. Sayfa Buğday silosunda can verdi

        Mardin'de buğday silosuna düşen işçi öldü

        Mardin'de çalıştığı fabrikada, temizlemek için buğday silosuna çıkan işçi, 15 metreden silonun içine düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:22 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:22
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        Buğday silosunda can verdi
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        Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet yürüten bir fabrikada çalışan Y.M., temizlik için buğday silosuna çıktı.

        Dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten buğday silosunun içine düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Y.M.'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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