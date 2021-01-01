Bugün (1 Ocak) 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlam

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yılbaşı özel tedbirlerine göre 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Alınan karara göre yasağa dahil olan 1 Ocak Cuma günü 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün cuma namazını camilerde kılınıp kılamayacağı merak ediliyor. Korona virüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni korona virüs tedbirleri 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin saat 13.00-16.00 arası, 65 yaş ve üstü vatandaşların ise saat 10.00-13.00 arası dışında sokağa çıkmasını kısıtlıyor. Bugün (1 Ocak) 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? Yeni kısıtlamalar neleri kapsıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

1 Ocak Cuma günü camilerde cuma namazı kılmak isteyen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camide namaz kılabilecek.