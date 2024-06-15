ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili bu sene birleştirildi; 15 Haziran'da başlayan tatil 22 Haziran'da sona erecek.

Bayram resmi tatil sayıldığı için resmi tatil kapsamına giren 16-19 Haziran tarihinde hem borsa hem de bankalar kapalı olacak. Arife günü ise Cumartesi'ye denk geliyor; piyasanın normal işleyişine göre hafta sonu zaten kapalı.

Arada kalan ayın 20 ve 21 Haziran'da ise bankalar ve borsa açık olacak. Perşembe ve Cuma resmi tatil değil sadece kamu idari izin olarak sayılıyor.