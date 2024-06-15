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        Haberler Bilgi Gündem Arife ve Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler çalışıyor mu?

        Arife ve Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler çalışıyor mu?

        Bugün itibarıyla tüm ülkede Kurban Bayramı heyecanı başladı. Her bayram olduğu gibi bu bayram da sağlık kuruluşlarının mesai saatleri araştırılıyor. Peki, Arife ve Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczaneler çalışıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 08:18 Güncelleme: 15.06.2024 - 08:18
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        1

        Kurban Bayramı gündemdeki yerini aldı. 15 Haziran'da idrak edilen arife günü yarım gün olarak geçiyor. Öğlenden sonra resmi bayram tatili başlıyor. Peki, bu süre zarfında sağlık kuruluşları hizmet verecek mi? İşte, hastanelerin, sağlık ocaklarının, aile hekimlerinin ve eczanelerin güncel mesai durumu...

        2

        2024 ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?

        Hastanelerin acil bölümleri arife ve bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ancak poliklinikler kapalı olacak.

        3

        2024 ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

        Kurban Bayramı resmi tatili arife günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Resmi tatil başladıktan sonra eczaneler nöbetçi sisteme geçecek.

        4

        2024 ARİFE VE KURBAN BAYRAMI'NDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

        Sağlık Ocakları, arife gününde yarım gün çalıştıktan sonra bayram boyunca hizmet vermeyecek. Doğal olarak; aile hekimleri de çalışmayacak.

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