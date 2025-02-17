Kediler sadece sevimli ve eğlenceli değil, aynı zamanda sayısız sağlık yararı da sağlıyor! Bu doğru, evde bir kedi arkadaşınızın olması fiziksel ve zihinsel sağlığınız için harikalar yaratır. Detaylar haberimizde...

KEDİLERİN İNSAN SAĞLIĞINA YARARLARI NELERDİR?

1. STRES SEVİYESİNDE AZALMA

Kedilerin, insanlar üzerindeki en önemli etkilerinden biri stresi ve anksiyeteyi azaltabilmeleri. Kedilerle yaşamayan insanlar dahi gün içerisinde internette zaman geçirirken kedilerin başrolde olduğu videoları izlediklerinde gülümsemelerine engel olamıyor. Onlarla yaşamak ise başlı başına keyifli ve rahatlatıcı bir deneyim olarak kabul ediliyor. Yapılan bir araştırma kedilerin insanların yaşam kalitelerini artırdığını, stresi azalttığını gösteriyor. Sakince yatıp mırlayan bir kedinin varlığı insan ruhu için dinginleştirici bir etki yaratıyor.

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Kedilerin köpeklerle kıyaslandığında daha tepkisiz oldukları yönünde yaygın bir inanış olsa da kediler de insanların hislerini anlayabiliyor ve reaksiyonlarını insanların ruh hâllerine göre şekillendirebiliyor. 2015 yılında Animal Cognition dergisinde yayımlanan bir çalışmada evde yaşayan kedilerin, insanların yüz ifadelerinden bazı duyguları ayırt edebileceğinin altı çiziliyor. Son derece ilginç olan bu çalışma, moralimiz bozuk olduğunda kedilerimizin yanımıza gelmek için her zamankinden daha istekli olmalarını anlaşılabilir kılıyor. Kedilerin stresi ve anksiyeteyi azaltmalarının ardında insan sağlığına zarar veren stres hormonu seviyesini düşürmeleri yatıyor. Kortizol seviyesinin düşmesi gün içerisinde yaşanan olaylar karşısında hissedilen stres duygusunun kontrol altına alınmasını mümkün kılıyor.

2. KALP BASINCI VE KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kedilerin insanlara olan diğer bir önemli katkısı stresi azaltmaları ile yakından ilişkili. Yapılan araştırmalar sonucunda kedilerle yaşayan insanların kalp krizi geçirme risklerinin, kedilerle yaşamayanlara oranla daha az olduğu bulgularına rastlanmış durumda. Kedi sahibi olmanın bir sonucu olarak insanlar stresle daha kolay baş edebiliyor ve daha sakin olabiliyor, bu da kalp sağlığını destekliyor. Kedilerle zaman geçirmenin kortizol seviyesinin azalmasına ve serotonin ile dopamin gibi mutlulukla ilişkili nörotransmitterlerin salınımının artmasına yardımcı olduğu biliniyor. Tüm bu etkiler kan basıncının dengelenmesini sağlıyor. Stresin azalması ve kan basıncının dengelenmesi sonucu kalp krizi riski azalabiliyor.

REKLAM Kedilerin insan sağlığına sundukları faydalar kalp krizi riskini azaltabilmeleri ile sınırlı değil. Kediler bağışıklık sisteminize iyi gelebiliyor ve bunun sonucunda alerji riskiniz azalabiliyor. Erken dönemde kedilerle yaşamaya başlamanın çocuklarda astım riskini düşürebildiği yönünde de güçlü veriler var. Daha basit sağlık sorunlarına karşı da kedilerin olumlu etkileri olduğu söylenebiliyor. Baş ağrısını azaltabildikleri, onlarla ilgilenirken enerji harcanmasıyla obezite riskinin düşürülebileceği savunuluyor. 3. ALERJİK DURUMLARA KARŞI ETKİLİ Evde kedi beslemenin faydalarına, bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini belirterek devam edelim. Özellikle erken yaşta evcil havyan sahiplenilmesi, mikroplar ile erken tanışmaya bağlı bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz. 4. DUYGUSAL DESTEK Kediler özellikle yalnız yaşayan yalnızlık hissi içinde bulunan kişiler için duygusal yönden destek sağlayabilir. Bir kedi ile yapılan dostluk, depresyon ve kaygı durumlarınızı azaltmanıza hatta tamamen kurtulmanıza destek olabilir.Gerontoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada , bir kediyle yaşayan yaşlı bireylerin kedi arkadaşı olmayanlara kıyasla daha az yalnız hissettiklerini ve zihinsel sağlıklarının daha iyi olduğunu bildirdiklerini gösteriyor. REKLAM 5. EGZERSİZ İHTİYACI Evde kediniz ile vakit geçirmek egzersiz ihtiyacınızı karşılamanıza olanak sağlar. Daha aktif bir yaşam tarzı konusunda sizi destekler. Kedilerin sakinleştirici etkisi sayesinde uyku kaliteniz artar ve daha rahat bir uyku deneyimlemeniz konusunda size yardımcı olur. 6. UYKU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Kedilerin uyku kalitesi üzerindeki etkilerini farklı perspektiflerden ele almak mümkün. Negatif perspektif kedilerin sabaha karşı aktif oldukları gerçeğinden temelleniyor. Geceleri bir anda evde koşmaya başlayan, insanlarla etkileşime girmek için sabırsızlanan kedilerin uykuyu bölebildiği bilinen bir gerçek. Diğer bir görüş ise kedilerin insanların yanında yatmasıyla uykuya dalış süresinin kısaldığını, daha konforlu bir uykuya yardımcı oldukları yönünde. Stresi azaltmaları, uyumak için daha rahat bir ortam yaratmaları, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olmaları ile insanların uyku kalitesini artırabileceklerini vurgulayan bilim insanları bulunuyor. 7. DOĞAL TERAPİ ETKİSİ Kedi sahiplerinin diğer insanlara göre daha sakin yapılara sahip oldukları saptanmıştır. Vücuttaki oksitosin insanların olaylar karşısında ruh halinin daha dingin kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda Oksitosin hormonu insana güvende hissetme ve sevgi farkındalığı duygularını salgılatır. Yani kedi insana sakinlik katar, sakinlik oksitosin hormonu ve bu hormonda insana sevgi dolu olma hissini verir. Kedi ile terapi mantığı tam olarak bu olsa gerek… Aynı zamanda yapılan çalışmalarda Down Sendromlu çocukların sinirlilik hallerini büyük oranda düşürdükleri gözlemlenmiştir.