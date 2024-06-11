Mit mi gerçek mi: Yüksekten düşüp hayatta kalma yeteneği olan kedilerin 9 canı olduğu doğru mu?
Kedilerin dokuz cana sahip olduğu efsanesi, yüzyıllardır insanlar tarafından yayılan bir bilgi. Bu inanış genellikle, kedilerin çeviklikleri ve zorlu durumlarda hayatta kalma yetenekleriyle ilişkilendiriliyor. Peki, kedilerin gerçekten dokuz canı var mı? İşte, bu efsanenin nasıl doğduğu, yüksekten düşünce nasıl hayatta kaldıkları ve efsanenin doğruluğuna dair detaylar!
Kedilerin dokuz cana sahip olduğu efsanesi, onların şaşırtıcı çeviklikleri ve yüksekten düştüklerinde bile hayatta kalma yetenekleriyle besleniyor. Bu inanış, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerde kendine yer buldu ve popülerliğini korudu. Haberimizde kedilerin neden "dokuz canlı" olarak adlandırıldığını, bu efsanenin nasıl ortaya çıktığını ve yüksekten düşünce nasıl hayatta kaldıkları gibi bilgileri derledik. İşte, detaylar...
KEDİLERİN 9 CANININ OLDUĞU DOĞRU MU?
Kedilerin dokuz yaşamının gerçek olmasını istesek de maalesef bu bir efsanedir. Ancak bu durum akla şu soruyu getiriyor: Bu efsane ne zaman yayılmaya başladı?
BU EFSANE NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kedilerin dokuz yaşamı efsanesini kimin başlattığı bilinmiyor. Sözlü kültür ürünü olan bu efsanenin ilk kez ne zaman ve nerede yaratıldığına dair gerçek bir tarihsel kayıt da bulunmuyor. Ancak bilinen, kedinin dokuz canından söz eden ilk sözün bir İngiliz atasözünde olduğudur. Bu atasözüne göre kediler, ilk üç hayatlarında oyun oynar, sonraki üç hayatlarında başıboş dolaşır ve son üç hayatlarında ise yerleşik bir hayat sürer.
Bununla birlikte William Shakespeare'in en ünlü oyunlarından biri olan Romeo ve Juliet'te, Shakespeare bir karakterine "İyi kedi kralı, sadece dokuz canınızdan biri." dedirtir. Shakespeare bu trajediyi 16. yüzyılda yazdığına göre kedilerin 9 cana sahip olduğu efsanesinin 1500'lerden önceye dayandığı anlaşılıyor.
KEDİLER YÜKSEKTEN DÜŞÜNCE NASIL HAYATTA KALIYOR?
Çoğu kedi türü gibi kediler de ağaçlarda yaşayarak evrimleşti. İnsanlar tarafından evcilleştirilmeden önceki evrim yılları, türlerinin yaşamaya başladıkları yüksekliğe uyum sağlamalarını sağlamıştı. Ayrıca kedilerin, düşerken vücutlarını bükerek güvenli bir şekilde ayaklarının üzerine inmelerini sağlayan bir "doğrulma refleksi" vardır.
Bununla birlikte vücut yüzey alanları, düşme kuvvetini azaltır. Son olarak ise bağlarının ve kemiklerinin etkileyici esnekliği, darbeden dolayı mümkün olduğunca az yaralanma yaşamalarına yardımcı olur. Yani bir kedinin dokuz yaşamının milyonlarca yıllık bir evrimin sonucu olduğunu söylenebilir.
NEDEN 9 SAYISI KULLANILIYOR?
Tam olarak sebebi bilinmese de İslam, Yunan ve Katolik Roma gibi dini kültürlerde dokuz sayısı semboliktir ve mistik özelliklere sahip olduğundan 9 can bu durumla bağdaştırılır. Bu durumun yanı sıra eski Mısırlılar bu hayvanların kutsal ve doğaüstü güçlere sahip ilahi varlıklar olduğuna inanıyorlardı o yüzden bu durumun da efsanesinin yayılmasına neden olduğu düşünülüyor.
Kaynak: The Fact Site