Bir kedi için en rahat yer, en dar ve en ulaşılmaz olan yerdir! Onları çekmecelerde, saksılarda hatta bardakların içinde bile görebiliriz. Peki, neden kediler küçük alanları bu kadar çok seviyor? Sebebini bilmiyoruz ama ortaya çıkan manzara kesinlikle çok tatlı! İşte kedilerin rahatlığı zirveye çıkardığı en komik ve sevimli anlar...