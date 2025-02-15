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        Haberler Bilgi Yaşam Ne derler bilirsiniz: Kediler sıvıdır! İşte kedilerin küçük alanlardaki tatlı kareleri!

        Minik alanlarda büyük mutluluklar yakaladılar: Kedilerin küçük köşelerdeki tatlı anları görenlerin içini ısıtıyor!

        Kediler için küçük, dar alanlar birer konfor noktasıdır. Kutuların içine sıkışmak, çekmecelere tırmanmak ya da en olmadık yerlere kıvrılmak onların doğasında var! Biz de bu sevimli alışkanlığa karşı koyamadık ve kedilerin en tatlı sıkışma anlarını derledik. İşte görenlerin içini ısıtacak patili dostlarımız!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:30
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        Bir kedi için en rahat yer, en dar ve en ulaşılmaz olan yerdir! Onları çekmecelerde, saksılarda hatta bardakların içinde bile görebiliriz. Peki, neden kediler küçük alanları bu kadar çok seviyor? Sebebini bilmiyoruz ama ortaya çıkan manzara kesinlikle çok tatlı! İşte kedilerin rahatlığı zirveye çıkardığı en komik ve sevimli anlar...

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        "Gary kendi kedi tuzağına takıldı!"

        3

        "Bir bardak süt."

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        "Pizzayı unut, benimle ilgilen!"

        5

        "Ne kadar gizli olursa o kadar iyidir."

        6

        "Kardeşim, sanırım kedin eridi!"

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        "Zombi taklidi yapıyor."

        8

        "Bu Ted. Ted onunla arkadaş olmamıza izin vermeden kendi dört duvarı arasında yaşamaya karar verdi."

        9

        "Evcil balığımı ne sıklıkla beslemeliyim?"

        10

        "Garfield mı lazanya mı? Karar veremiyorum."

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        "Louie genellikle lavaboda mahsur kalıyor."

        Haber kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Reddit

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