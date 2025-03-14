BUGÜN DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU, GREVDE Mİ, HASTANELER AÇIK MI?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 14 Mart’ta greve gideceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Mart günü, mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV’deyiz! 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka Bir Sağlık Sistemi”ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği; tüm diğer meslek birlikleri, sağlık emek-meslek örgütleri ve sendikalar ile birlikte 14 Mart’tan sonra da halktan ve çalışanlardan yana “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin hayata geçmesi için çalışma ve eylemlerine devam etme kararlığındadır. Tüm halkımızı bu çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”