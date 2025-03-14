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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?

        Bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri açık mı, kapalı mı?

        Bugün doktorlar ve aile hekimleri çalışıyor mu sorusu yanıt arıyor. Bilindiği üzere 14 Mart tarihi, her yıl Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcını simgeleyen 14 Mart Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanıyor. Tıp Bayramı sebebiyle 14 Mart Cuma günü doktorların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? 14 Mart Cuma hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 08:17 Güncelleme: 14.03.2025 - 08:17
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        14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün doktorların çalışıp çalışmadığı merak konudu oldu. Türk Tabipleri Birliği ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, grev kararı aldıklarını duyurmuştu. Bu karar sonrası randevusu olan vatandaşlar hastanelerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanıyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bu günde, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları anılır ve onların toplum sağlığına katkılarını vurgulanır. Peki, bugün doktorlar çalışıyor mu, grevde mi? 14 Mart Cuma hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlık merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte detaylar…

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        BUGÜN DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU, GREVDE Mİ, HASTANELER AÇIK MI?

        Türk Tabipleri Birliği (TTB), resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 14 Mart’ta greve gideceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “14 Mart günü, mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV’deyiz! 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, “Başka Bir Sağlık Sistemi”ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz.

        Türk Tabipleri Birliği; tüm diğer meslek birlikleri, sağlık emek-meslek örgütleri ve sendikalar ile birlikte 14 Mart’tan sonra da halktan ve çalışanlardan yana “Başka Bir Sağlık Sistemi”nin hayata geçmesi için çalışma ve eylemlerine devam etme kararlığındadır. Tüm halkımızı bu çabalarımıza destek vermeye çağırıyor; 14 Mart günü muayene olmaya değil, Tıp Bayramımızı kutlamaya, çözüm önerilerimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”

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        14 MART TIP BAYRAMI DOKTORLARA TATİL Mİ?

        14 Mart Tıp Bayramı, resmi tatil statüsünde değildir. Yani, doktorlar ve diğer sağlık çalışanları için 14 Mart'ta genel bir tatil uygulaması bulunmamaktadır.

        Kamu kurumları, hastaneler ve sağlık kuruluşları normal çalışma düzenine devam eder. Acil servisler gibi kritik birimler ise her zaman olduğu gibi kesintisiz hizmet verir.

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        BUGÜN AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU, GREVDE Mİ, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

        Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aile hekimlerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nda iş bırakacağını duyurdu.

        AHESEN, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için haklı mücadelemize devam ediyoruz. Gelecek 14 Mart’ları bayram gibi kutlayabilmek için bu 14 Mart’ta iş bırakıyoruz, meydanlara iniyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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        14 MART TIP BAYRAMI NEDİR?

        14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye'de her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan ve sağlık çalışanlarının emeklerini onurlandırmak amacıyla düzenlenen özel bir gündür. Bu tarih, modern tıp eğitiminin Türkiye'de başlamasını simgeler. 14 Mart 1827'de, II. Mahmud döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi'nin önerisiyle ilk cerrahhane (Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure) kurulmuştur.

        Bu olay, Türkiye'de bilimsel tıp eğitiminin temellerinin atıldığı gün olarak kabul edilir ve 1919'dan beri Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bugün, doktorlar, hemşireler, eczacılar ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları anılır, onların toplum sağlığına katkıları vurgulanır. Genellikle törenler, seminerler ve çeşitli etkinliklerle kutlanır.

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